Лукашенко похвастался, что у него рыба больше, чем у Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как ему удалось поймать на реке Припять (Гомельская область) трех сомов, один из которых весил 57 килограммов.
Рассказ главы государства прозвучал на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал ОНТ.
«Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда детство вспоминаю. Сяду, попробую...», — отметил глава государства. По его словам, до недавнего времени в Припяти рыбы не было, но с тех пор «там навели порядок». «Сейчас там палец сунешь, за палец рыба хватает», — уточнил он.
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«Я лично сома на 57 килограммов вытащил. 57, 24 и семь килограммов — трех сомов поймал», — сказал Лукашенко. «С меня ростом», — отреагировал на его слова присутствовавший на совещании вице-премьер Михаил Русый. «Ну не весом же», — заметил в ответ президент.
Припять — самый крупный приток Днепра. Река протекает на юге Белоруссии и частично — в чернобыльской зоне отчуждения. Когда именно Лукашенко рыбачил на Припяти, не уточняется.
Напомним, на минувшей неделе стало известно, что президент России Владимир Путин поймал щуку весом более 20 килограммов в Туве. Глава РФ отдыхал в республике 20-21 июля вместе с премьером Дмитрием Медведевым и министром обороны Сергеем Шойгу.
Фотографии с рыбалки были опубликованы на сайте Кремля. Кроме того, сюжеты о ней появились в эфире нескольких телеканалов. На видео Путин ловит щуку на спиннинг, а затем целует добычу, перед тем как опустить ее в бочку для рыбы.