Лукашенко похвастался, что у него рыба больше, чем у Путина

Рассказ главы государства прозвучал на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал ОНТ.

«Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда детство вспоминаю. Сяду, попробую...», — отметил глава государства. По его словам, до недавнего времени в Припяти рыбы не было, но с тех пор «там навели порядок». «Сейчас там палец сунешь, за палец рыба хватает», — уточнил он.

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«Я лично сома на 57 килограммов вытащил. 57, 24 и семь килограммов — трех сомов поймал», — сказал Лукашенко. «С меня ростом», — отреагировал на его слова присутствовавший на совещании вице-премьер Михаил Русый. «Ну не весом же», — заметил в ответ президент.

Припять — самый крупный приток Днепра. Река протекает на юге Белоруссии и частично — в чернобыльской зоне отчуждения. Когда именно Лукашенко рыбачил на Припяти, не уточняется.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что президент России Владимир Путин поймал щуку весом более 20 килограммов в Туве. Глава РФ отдыхал в республике 20-21 июля вместе с премьером Дмитрием Медведевым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Фотографии с рыбалки были опубликованы на сайте Кремля. Кроме того, сюжеты о ней появились в эфире нескольких телеканалов. На видео Путин ловит щуку на спиннинг, а затем целует добычу, перед тем как опустить ее в бочку для рыбы.