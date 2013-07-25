Политолог: за 20 лет ответственность понесли только два политика

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил во время круглого стола “Крах демократии: безответственность власти и призрачность оппозиции”.

Черненко отметил, что для политика может быть два вида ответственности: политическая - за невыполнение обещаний, смену позиции, и юридическая - если политики и должностные лица совершили правонарушение, уголовное или административное преступление.

“Политическая ответственность в Украине - мы за всю 20-летнюю историю видели буквально несколько примеров, когда политики, которые нарушали, разочаровывали избирателей, пугались политики - это 2007 год, внеочередные выборы, - Социалистическая партия, Александр Мороз, который пошел на выборы под одними лозунгами, потом пошел в большинство с «регионами», - его не избрали. И пример президентский - это Виктора Ющенко, который через 5 лет был пятым или шестым на следующих президентских выборах”, - сказал председатель правления КИУ.

По мнению Черненко, “все другие примеры политической ответственности в Украине не работают”. В частности, он отметил, что коммунисты постоянно представлены в парламенте, хотя обещаний своих не выполняют.

“Другой пример - это известные “тушки”, которые меняют политическую позицию, партию, и, тем не менее, их дальше и дальше избирают”, - сказал эксперт.

“Поэтому политическая ответственность в Украине почти никогда не работает. О юридической тоже говорить не приходится”, - сказал Черненко и добавил, что пример экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко “не выдерживает никакой критики”.

По мнению председателя правления КИУ, нынешние политики и власть так же, как и предыдущие - “абсолютно безнаказанны и безответственны”, и это порождает коррупцию и злоупотребление властью, игнорирование воли граждан.