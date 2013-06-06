Ефремов назвал условие, при каком Янукович мог бы выступить в ВР
Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что оппозиция выдвигает заведомо невыполнимые требования.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.
Ефремов подчеркнул, что оппозиция требует выступления Президента Украины Виктора Януковича в Верховной Раде с ежегодным посланием. По его словам, такое выступление могло бы быть «при условии, чтобы его послушали, а не дико улюлюкали и кричали в зале во время выступления».
«Если такое условие будет соблюдаться, то мы первые будем просить Президента, чтобы он пришел в парламент и выступил перед народными депутатами», - сказал Ефремов.
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При этом он подчеркнул, что оппозиция, требуя немедленного выступления Януковича в парламенте, прекрасно знает, что сегодня Президент находится с официальным визитом в Сербии, и «требование, чтобы сегодня немедленно он выступил, это заранее невыполнимое требование, это глупость».
Ефремов также раскритиковал требование оппозиции провести выборы в проблемных округах в октябре 2013 года.
По его мнению, оппозиция «преднамеренно хочет сделать все для того, чтобы до Вильнюсского саммита не было выполнено условие по поводу проведения выборов в спорных округах».
Ефремов назвал невыполнимыми условия оппозиции по возобновлению работы временной следственной комиссии о нарушениях на парламентских выборах 2012 года, деятельность которой была прекращена 5 июня. По его словам, комиссия не выступила с отчетом, поэтому ее полномочия прекращены.
Он считает, что оппозиция не имеет никаких оснований для того, чтобы требовать представительства в ЦИК. «Постановка вопроса очень интересная. Мало ли, что я хочу», - сказал Ефремов и подчеркнул, что нужно сначала изменить законодательство, внеся соответствующие законопроекты, а не руководствоваться только своими желаниями.
Ефремов также высказал удивление по поводу того, что оппозиция требует вновь рассмотреть вопрос денонсации Соглашения между правительствами СССР и Кипра об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, в то время как вчера дала только 113 голосов во время голосования соответствующих законопроектов.
Как подчеркнул Ефремов, сегодня может состояться выездное заседание парламента, если такое решение примет, в частности, фракция Партии регионов.
По его словам, на это заседание не будут допущены представители оппозиции, чтобы они не срывали заседание.
Ефремов также выразил сомнение в том, что на заседание могут быть допущены представители СМИ, «поскольку это может привести к тому, что зайдут представители оппозиции и будет сорвано заседание».