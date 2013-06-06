Ефремов назвал условие, при каком Янукович мог бы выступить в ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Ефремов подчеркнул, что оппозиция требует выступления Президента Украины Виктора Януковича в Верховной Раде с ежегодным посланием. По его словам, такое выступление могло бы быть «при условии, чтобы его послушали, а не дико улюлюкали и кричали в зале во время выступления».

«Если такое условие будет соблюдаться, то мы первые будем просить Президента, чтобы он пришел в парламент и выступил перед народными депутатами», - сказал Ефремов.

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При этом он подчеркнул, что оппозиция, требуя немедленного выступления Януковича в парламенте, прекрасно знает, что сегодня Президент находится с официальным визитом в Сербии, и «требование, чтобы сегодня немедленно он выступил, это заранее невыполнимое требование, это глупость».

Ефремов также раскритиковал требование оппозиции провести выборы в проблемных округах в октябре 2013 года.

По его мнению, оппозиция «преднамеренно хочет сделать все для того, чтобы до Вильнюсского саммита не было выполнено условие по поводу проведения выборов в спорных округах».

Ефремов назвал невыполнимыми условия оппозиции по возобновлению работы временной следственной комиссии о нарушениях на парламентских выборах 2012 года, деятельность которой была прекращена 5 июня. По его словам, комиссия не выступила с отчетом, поэтому ее полномочия прекращены.

Он считает, что оппозиция не имеет никаких оснований для того, чтобы требовать представительства в ЦИК. «Постановка вопроса очень интересная. Мало ли, что я хочу», - сказал Ефремов и подчеркнул, что нужно сначала изменить законодательство, внеся соответствующие законопроекты, а не руководствоваться только своими желаниями.

Ефремов также высказал удивление по поводу того, что оппозиция требует вновь рассмотреть вопрос денонсации Соглашения между правительствами СССР и Кипра об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, в то время как вчера дала только 113 голосов во время голосования соответствующих законопроектов.

Как подчеркнул Ефремов, сегодня может состояться выездное заседание парламента, если такое решение примет, в частности, фракция Партии регионов.

По его словам, на это заседание не будут допущены представители оппозиции, чтобы они не срывали заседание.

Ефремов также выразил сомнение в том, что на заседание могут быть допущены представители СМИ, «поскольку это может привести к тому, что зайдут представители оппозиции и будет сорвано заседание».