Ефремов осудил «показательный демарш» оппозиции

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов осуждает оппозиционных депутатов, которые демонстративно отказались читать ежегодное послание Президента к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

“Осуждаю такую акцию и не понимаю, как культурный человек может таким вот образом поступать. Совершенно необдуманно, безкультурно и, с моей точки зрения, неправильно”, - сказал Ефремов.

Он сообщил, что во время Согласительного совета подошел к лидеру фракции «УДАР» Виталию Кличко и спросил, зачем он отдал свой экземпляр послания, и может ли фракция ПР забрать экземпляры документа, сложенные оппозиционерами в сессионном зале, чтобы раздать другим людям, которые хотят почитать это послание.

По словам Ефремова, Кличко сказал, что не надо этого делать, поскольку он заберет документ, чтобы почитать его.

Ефремов подчеркнул, что не понимает, зачем в таком случае делать “этот показательный демарш под улюлюкание людей”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июня, Янукович в письменной форме обратился с ежегодным посланием к Верховной Раде. Экземпляры послания разложили утром на рабочих местах в сессионном зале парламента.

Депутаты от оппозиции демонстративно сложили на трибуне ВР свои экземпляры ежегодного послания Президента.

Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк отметил, что оппозиция призывает Президента выполнить требования Конституции: прибыть в Верховную Раду и обратился к народу и парламенту.

По словам Яценюка, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак пообещал, что будет разговаривать в понедельник, 10 июня, с Президентом по поводу его выступления перед депутатами с ежегодным посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

Сегодня Янукович находится с официальным визитом в Республике Сербия.