Яценюк хочет, чтобы Азаров рассказал про дальнейшее «покращення»
12:01, 03 июня 2013Политика
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Фракция “Батькивщина” требует от правительства представления в Верховной Раде программы действий Кабинета министров.
Яценюк обратился к Рыбаку/ Фото : hvylya.org
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
Он обратился к председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку с просьбой направить письмо премьер-министру Николаю Азарову “с требованием подать в ВР программу действий Кабинета министров”.
“Это прямое конституционное требование, которое нарушается в течение последних трех лет”, - заявил Яценюк.
Он отметил, что правительство должно проинформировать парламент, какие шаги оно будет предпринимать в дальнейшем.
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