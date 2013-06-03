Яценюк хочет, чтобы Азаров рассказал про дальнейшее «покращення»

12:01, 03 июня 2013
Политика
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Фракция “Батькивщина” требует от правительства представления в Верховной Раде программы действий Кабинета министров.

Яценюк / Фото : hvylya.org

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он обратился к председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку с просьбой направить письмо премьер-министру Николаю Азарову “с требованием подать в ВР программу действий Кабинета министров”.

“Это прямое конституционное требование, которое нарушается в течение последних трех лет”, - заявил Яценюк.

Он отметил, что правительство должно проинформировать парламент, какие шаги оно будет предпринимать в дальнейшем.

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