Оппозиция увидела обручение с ТС и требует отменить свадьбу

Оппозиция требует, чтобы Верховная Рада приняла закон, которым запрещается членство Украины в Таможенном союзе, а также в любых других международных и наднациональных объединениях, членство в которых противоречит политической и экономической интеграции в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что принятие изменений в закон о принципах внешней и внутренней политики, которые предлагает оппозиция, будет “четким ответом, куда идет Украина и хочет ли Президент Украины и Партия регионов подписать соглашение с ЕС”.

По словам Яценюка, если этого хочет Партия регионов, то она проголосует за законопроект, а Президент Украины Виктор Янукович подпишет его.

Яценюк также сказал, что оппозиция требует обнародовать директивы, которые получил премьер-министр Николай Азаров на подписание меморандума об углублении взаимодействия между Украиной и Евразийской экономической комиссией.

Он сказал: “Подписанный меморандум - это обручение с Таможенным союзом. 1 января 2015 года должно быть объявлено о создании Евразийского экономического союза, и эта дата удивительным образом совпадает фактически с президентскими выборами в Украине. Мы понимаем, что это запасная площадка для Президента Януковича, потому что Таможенный союз гарантирует ему содержание и себя, и Партии регионов при власти”.