3 июня с 13-00 до 18-00 в зале заседаний президиума НАНУ (г. Киев, ул. Владимирская 55) при поддержке Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Верховной Рады Украины состоится круглый стол на тему

«Пути эффективного использования газотранспортной системы Украины, реверс, транзит, создание восточноевропейского газового хаба»

Во время заседания будут обсуждены актуальные в сегодняшние дни проблемы будущего украинской ГТС, прежде всего что касается ее загрузки и модернизации. При этом большое внимание будет уделено перспективной роли отечественной ГТС в обеспечении безопасности Восточноевропейского региона, объединение украинского газового рынка с газовым рынком европейских стран, а также в диверсификации источников поставок газа в Украину.

На заседании планируются выступления руководителей НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Укртрансгаз», известных отечественных и зарубежных ученых и экспертов, представителей Администрации Президента Украины, Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Верховной Рады Украины, СНБОУ, Министерства энергетики и угольной промышленности, других государственных учреждений, предполагается участие ряда иностранных посольств.

К дискуссии присоединятся иностранные эксперты из других стран в режиме видеоконференции.

On-line трансляция заседания будет осуществляться на сайтах по адресу: www.qclub.org.ua и www.ngbi.com.ua

Рабочие языки: украинский, русский, английский. Будет обеспечен синхронный перевод.

По итогам круглого стола планируется подготовить документ, в котором будет дана оценка ситуации в нефтегазовой отрасли, а также приведены выводы и рекомендации для государственных учреждений относительно действий, направленных на ее улучшение.

Просим подтвердить участие до 31 мая 2013 по электронной почте gas.expert @ ngbi.com.ua, info@qclub.org.ua или по телефону +38 (044) 569 37 62, +38 (044) 4840444.