Суд за 5 минут понял, что Фарион переводчик в ВР не нужен

Как сообщает Радио Свобода, заседание суда в понедельник продолжалось около пяти минут. Ни один представитель стороны ответчика в суд не прибыл.

По сообщению, судья, председательствовавший на заседании, отказался привлекать свидетелей.

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«Напомню, что статус государственного украинского языка входит в понятие конституционного строя. Следовательно, очевидно, что сегодня суды совершенно беспомощны перед реализацией украинской Конституции. Это означает, что таким образом суды подписывают себе приговор. Они шаг за шагом готовят общество к применению практики суда Линча, ведь дают людям полноту мотивации для осуществления линчевания», - прокомментировала Фарион решения суда.

Она также отметила, что подаст кассационную жалобу в Высший административный суд Украины.

«Мы понимаем, что при нынешней уголовной орде шансы победить - призрачные, но мы должны пройти через все этапы псевдогосударственного абсурда», - сказала Фарион.

Как известно, 1 марта Фарион направила иск в Окружной административный суд Киева с требованием признать противоправной бездеятельность аппарата Верховной Рады относительно необеспечения перевода на государственный язык выступлений, вопросов, реплик народных депутатов на заседаниях комитета по вопросам науки и образования.