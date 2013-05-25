Регионал сорвал лекцию Фарион в Одессе
17:57, 25 мая 2013Политика
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Встреча с народным депутатом от партии «Свобода» Ириной Фарион, запланированная на 25 мая, сорвалась.
Ирина Фарион не смогла представить свою книгу в Одессе
Об этом сообщает Думская.net со ссылкой на организаторов мероприятия.
Фарион планировала визит в Одессу, чтобы презентовать книгу «Мовна норма: знищення, пошук, віднова». Мероприятие должно было проходить в конференц-зале ресторана «Банкирский дом», принадлежащего нардепу от Партии регионов Леониду Климову.
Этот факт вызвал бурную реакцию в социальных сетях, и буквально за день до мероприятия ресторан отказался принимать презентацию.
«В связи с отказом ресторана предоставить зал (хотя предварительно был заключен договор аренды) встреча с Ириной Фарион переносится приблизительно на неделю», — сообщили организаторы мероприятия.
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