Регионал сорвал лекцию Фарион в Одессе

Об этом сообщает Думская.net со ссылкой на организаторов мероприятия.

Фарион планировала визит в Одессу, чтобы презентовать книгу «Мовна норма: знищення, пошук, віднова». Мероприятие должно было проходить в конференц-зале ресторана «Банкирский дом», принадлежащего нардепу от Партии регионов Леониду Климову.

Этот факт вызвал бурную реакцию в социальных сетях, и буквально за день до мероприятия ресторан отказался принимать презентацию.

«В связи с отказом ресторана предоставить зал (хотя предварительно был заключен договор аренды) встреча с Ириной Фарион переносится приблизительно на неделю», — сообщили организаторы мероприятия.