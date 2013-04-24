Шевченко рассказал, кто виноват в конфликте на ТВі: журналисты требуют действий

Соответствующее заявление было обнародовано в прямом эфире ТВi ведущим Мустафой Найемом, сообщает Украинская правда.

Они, согласно заявлению журналистов, "допустили нарушения законодательства о труде и нарушения профессиональных прав журналистов", а именно: препятствовали журналистам в выполнении своих профессиональных обязанностей, путем отмены выхода в эфир 23 апреля 2013 года; требованиями нераспространения информации, замалчивания общественно необходимой информации о событиях на канале".

Кроме того, согласно заявлению, Шевченко и Радченко "наложили запрет на освещение отдельных тем, показ отдельных лиц или распространение информации о них; препятствовали гостям приглашенным журналистами на программы, войти для участия в программах; грубо нарушали трудовое законодательство относительно Катеринчук: не мотивировано прекратили выход программы "Проти ночі з Павлом Шереметом".

Комитет профсоюза ТВі также требует назначить и.о. руководителей ООО Телерадиокомпания "Телерадиосвит" и ООО "Интерпрофит" до разрешения спора между учредителями и инвесторами канала судебными инстанциями, только по согласованию с первичной профсоюзной организацией профсоюзом "Журналистов телеканала ТВi".

Кроме того, они требуют "обнародовать прозрачную структуру собственности юридических лиц, которые являются владельцами канала ТВi и объявить с документальным подтверждением конечного бенефициара".

Также журналисты просят объявить состав и срочно провести собрание редакционного совета канала, увеличить полномочия редакционного совета по формированию редакционной политики и решению внутренних редакционных споров.

Профсоюз также требует "не менять сетку вещания канала и не вмешиваться в профессиональную деятельность журналистов, обеспечив выход в эфир всех программ по состоянию на 22 апреля 2013 года".

Кроме того, в заявлении журналисты просят "не проводить по инициативе владельца увольнений журналистов и технических работников, которые были задействованы в производстве программ на канале по состоянию на 22 апреля 2013 года, не разрывать действующие соглашения и договоры с производителями контента канала ТВi, которые действовали по состоянию на 22 апрель 2013 года", а также "не применять санкций к участникам забастовки ни в виде прекращения трудовых договоров, ни в виде прекращения договорных отношений".

В то же время, новый руководитель канала Артем Шевченко в своем обращении назвал беспорядки на канале спровоцированными бывшим руководством.

"Предыдущее руководство в лице Натальи Катеринчук провоцирует беспорядки в коллективе. Мы стараемся с этим справиться, откровенно и с чистым сердцем разговариваем со всеми членами нашей команды, со всеми журналистами, творческими работниками и, надеюсь, что решим эту конфликтную ситуацию цивилизованным способом. От себя хочу отметить, что телеканал ТВi останется незаангажированным, неподконтрольным одной из политико-бизнес групп или власти напрямую. Мы сохраним независимость информационной политики, восстановим в полном объеме вещания в прямом эфире, а также авторских программ, и сделаем все, чтобы урегулировать этот конфликт, который довольно неприятным для всех и также поклонников ТВі ", - сказал Шевченко в своем заявлении.