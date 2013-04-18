Кириленко подал в отставку с должности зампредседателя фракции Батькивщина

Вячеслав Кириленко сказал это в связи с решением фракции «Батькивщина» запретить ему во время выступлений упоминать название его партии «За Украину!».

В связи с этим политик принял решение покинуть пост заместителя главы фракции. «Только что подал в отставку с поста заместителя главы фракции в связи с решением фракции запретить нам упоминать при выступлениях партию «За Украину!» – написал один из лидеров оппозиции Вячеслав Кириленко в своем Твиттере.

Он отметил: «решение фракции мы считаем маразматичным». Кроме того он заявил, что такие решения сеют напряжение в оппозиционных кругах, в то время когда их наоборот нужно расширять.

Напомним, что подобные заявления ранее делал еще один член фракции «Батькивщина» Анатолий Гриценко. В частности он сетовал на вождизм со стороны Яценюка и Турчинова. «Это неправильно, когда вожди как огня боятся конкурентности. Яценюк и Турчинов приняли кадровые решения и навязали их фракции — без обсуждения...», – заявил Анатолий Гриценко, в интервью еженедельнику «2000». Из-за этого Гриценко даже не исключает возможность своего выхода из фракции.