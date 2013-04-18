Политологи рассказали, зачем оппозиция инициирует отставку правительства

Такое мнение выразил политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в комментарии для УКРИНФОРМа.

«Управленческие проблемы, политическая нестабильность, ослабление власти - безусловно, в интересах оппозиции. Они добиваются именно этого эффекта: политической дестабилизации и отсутствия легитимного правительства», - сказал Фесенко.

По его словам, в попытках отправить правительство в отставку нет ничего странного : «оппозиция должна, как минимум, демонстрировать борьбу с властью, иначе какая же она оппозиция».

Он подчеркнул при этом, что в этом случае цель оппозиции заключается не в том, чтобы заменить правительство своим - в условиях президентско-парламентской системы это невозможно.

«Цель оппозиции, во-первых, это демонстрация своей оппозиционности - если мы против правительства и требуем его отставки, значит, мы реальная оппозиция. Во-вторых, это главная, стратегическая цель - свержение правительства», - сказал политолог.

По его мнению, если это удастся, безусловно, это, хотя бы частично, но дестабилизирует политическую ситуацию.

"Не будет легитимного правительства, соответственно действия власти, в том числе на международной арене, будут ограничены (правительство, не имеющее легитимных полномочий не сможет подписывать межправительственные соглашения)», - сказал он.

Впрочем, по словам эксперта, для достижение такой цели шансов не очень много. «Результат будет зависеть от того, поддержат ли оппозицию коммунисты и абсолютное большинство внефракционных депутатов», - сказал он, прибавив, что это возможно только теоретически.

«Коммунисты должны демонстрировать свою хотя бы полуоппозиционность, поэтому я не исключаю, что они могут отдать часть своих голосов за такой проект постановления оппозиции плюс часть внефракционных депутатов может проголосовать, то есть, может быть 200 с лишним депутатов, но набрать 226 голосов будет трудно»,- считает Фесенко.

Говоря о деятельности нынешнего Кабинета Министров, политолог отметил, что правительству удалось решить главную задачу: финансовая и макроэкономическая стабильность.

«При условиях вызовов кризиса это важно не только для правительства, или для Азарова - это важно для страны. Мы видим, что сейчас происходит в Европе, и общемировая ситуация очень неустойчивая, потому удержание стабильности можно считать достижением», - сказал эксперт.

Фесенко добавил, что по последним социологическим опросам, в частности, Центра Разумкова, рейтинги Азарова довольно стабильные, а поддержка деятельности правительства даже увеличилась.

«Конечно, раскол в обществе по отношению к власти существует, и значительная часть общества критически относится к действиям нынешней власти, в частности, и к правительству, но правительство удерживает уровень поддержки своей деятельности, а это означает, что те люди, которые голосовали за правящую партию, поддерживают деятельность правительства»,- сказал политолог.