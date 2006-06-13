Политологи комментируют срыв переговоров

Украинские политологи считают, что в срыве переговорного процесса по созданию «помаранчевой» коалиции виновен как Президент Украины, так и сами переговорщики.

Такое мнение эксперты высказали в процессе опроса, который провел Центр исследований политических ценностей.

В частности, директор Европейского института интеграции и развития Дмитрий ВЫДРИН заявил: “Больше всех, так или иначе, виновен Президент. Все, что происходит, сегодня можно было бы охарактеризовать одним предложением: беспозвоночный Президент – беспозвоночная власть. Когда у Президента нет политической воли, то такой воли нет и у власти, особенно исполнительной ее ветви. Аморфная позиция Президента, который не может сказать «Нашей Украине» – прекратите торговаться за должности, прекратите их выклянчивать, все принципы согласованы – подписывайте коалицию, неумение сказать своим «любым друзям», стукнув по столу хотя бы ладонью, а не кулаком, приводит к тому, что поставлены под вопрос не только коалиция, но и демократическое, политическое будущее Украины”.

В то же время председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что вина лежит на всех участниках переговорного процесса, “потому что на первом плане стоит не общий интерес по созданию коалиции, по наведению порядка в стране, по укреплению демократических ценностей и стандартов в управлении страной, и обеспечение постепенной европейской интеграции, а личные амбиции отдельных лидеров и, скажем так, кадровый дерибан”. В.ФЕСЕНКО отмечает, что “немного больше ответственности за срыв переговорного процесса все же ложится на позицию СПУ”, потому что в начале переговорного процесса, сразу после выборов, СПУ соглашалась на формулу меморандума (Меморандума о коалиции демократических сил). “Сейчас они от этого компромиссного варианта категорически отказываются, и поэтому торможение этого процесса зависит исключительно от СПУ”, - убежден политолог.

В свою очередь председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ считает, что вина за срыв переговоров «помаранчевой коалиции» лежит на всех участниках. “Технологически «коалициянты» допустили ошибку: они договаривались о распределении будущих должностей после выборов, хотя могли бы согласовать если не кандидатуры, то хотя бы принципы такого распределения еще накануне выборов. Существует подозрение, что «Наша Украина» не сильно-то и хотела какой-либо вариант коалиции. Ведь при любом формате пришлось бы отдавать часть должностей, которые им уже принадлежат в правительстве и в других структурах исполнительной власти. Для «Нашей Украины» идеальным вариантом выглядело бы отсутствие стабильной коалиции и деятельность «вечного правительства исполняющих обязанностей» во главе с Юрием ЕХАНУРОВЫМ. И возможно, так бы оно и было, если бы ситуация в стране оставалась стабильной. В условиях, когда «Регионы» выходят из-под контроля центральной власти, «Нашей Украине» все же придется идти на уступки и искать полноценных партнеров”, - отмечает эксперт.

В то же время директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ убежден, что непосредственная ответственность за срыв переговоров лежит на “Нашей Украине” и Президенте. «На первый план выходят должности, и существуют серьезные проблемы, связанные, прежде всего, не с тем, что спикером будет МОРОЗ – спикер сегодня при политической реформе не такая уж важная фигура, – сколько с тем, что «Наша Украина» воспользовалась случаем и не захотела создавать правительственную коалицию во главе с ТИМОШЕНКО, а виновным назвала МОРОЗА. Я считаю, что непосредственная ответственность за срыв переговоров лежит на блоке «Наша Украина» и на самом Президенте, но за этим кроется объективное разногласие позиций тех сил, которые пытались создать коалицию. Если бы такая коалиция возникла, и если еще, возможно, возникнет, то это была бы искусственная коалиция”, - считает эксперт

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО отмечает вину трех политических сил – “Нашей Украины”, БЮТ и СПУ: «Они потеряли два драгоценных месяца, когда эти вопросы можно было решать. Они перед общественностью ставят те обстоятельства, которые можно было решить в первую неделю после выборов. А теперь оказывается, что все двигалось по кругу и каждую неделю все начинали с нуля. В этом смысле нет одного виновного, виновны все”.

По словам эксперта, позицию лидера СПУ Александра МОРОЗА можно понять: “Ведь абсолютно неверно думают журналисты и политологи, что должность Председателя Верховной Рады будет технической по отношению к премьеру. Ничего подобного. Все зависит от того, какое политическое лицо будет возглавлять Верховную Раду. Вполне возможно, что парламент по всем законам парламентской республики будет руководить любым, самым независимым премьер-министром, у него для этого много возможности”. Так же, по убеждению эксперта, можно понять и позицию “Нашей Украины”: “Если ТИМОШЕНКО забирает себе исполнительную власть, а Соцпартия с 6% забирает себе руководство Верховной Радой, то «Наша Украина» становится маргиналом со своими 15% и проигрывает целый пятилетний цикл. Ей ничего не остается в Верховной Раде, а остается только голосовать либо по требованию Председателя Верховной Рады МОРОЗА, либо по требованию энергичного премьер-министра ТИМОШЕНКО. Разумеется, честолюбивую «Нашу Украину» это не устраивает.

“Впрочем, как это ни пикантно, именно МОРОЗ создал чрезвычайно большие трудности для ТИМОШЕНКО. Ведь если теперь «Наша Украина» создаст большинство с Партией регионов, то она перехватит политическую инициативу в Верховной Раде, а ТИМОШЕНКО надлежит решать вопрос: оставаться ей премьер-министром при такой политической конфигурации, или хлопнуть дверью. Поэтому при всех планах «Нашей Украины» и нежелании поладить с БЮТ, именно МОРОЗ стал сейчас сложной политической проблемой для ТИМОШЕНКО. Она должна или отказаться от премьерства, в случае появления широкой коалиции, или смириться, и тогда сработает тот механизм, о котором мы говорили месяц назад: большая коалиция формирует Верховную Раду, а малая, во главе с ТИМОШЕНКО, соглашается на исполнительную власть”, - прогнозирует В.НЕБОЖЕНКО.