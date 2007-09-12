Мороз хочет срочно услышать ответ Конституционного суда

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ обратился в Конституционный Суд Украины с просьбой дать разъяснение решения Конституционного Суда от 17 октября 2002 года № 17-рп/2002 в деле по конституционному представлению 50 народных депутатов об официальном толковании положений статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституции Украины (относительно полномочности Верховной Рады Украины).

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины, в письме отмечается, что “необходимость в разъяснении указанного решения вызвана его неоднозначным пониманием в связи с изданием Указа Президента Украины от 5 июня 2007 года № 497/2007 "О назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в связи с неполномочностью Верховной Рады Украины и досрочным прекращением ее полномочий" (с изменениями, внесенными в соответствии с Указом Президента Украины № 675/2007 от 31 июня 2007 года) со ссылкой на вышеупомянутое решение Конституционного Суда Украины.

В письме А.МОРОЗ отмечает, что решение нужно понимать так, что “Верховная Рада Украины является полномочной, то есть правомочной принимать законы и реализовывать другие конституционно определенные полномочия, при условии избрания не менее двух третей от ее конституционного состава и сложении новоизбранными народными депутатами Украины присяги”. По мнению А.МОРОЗА, это конституционное требование является условием полномочности Верховной Рады на протяжении всего периода созыва и не может рассматриваться только как основание для открытия ее первого заседания первой сессии. Он отмечает, что в мотивировочной части этого решения КС высказал также и такую позицию, что в случае уменьшения по любым причинам состава парламента до количества, меньше трехсот народных депутатов, деятельность Верховной Рады должна быть остановлена до сложения присяги надлежащим числом соответственно избранных народных депутатов Украины.

А.МОРОЗ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, “произвольно интерпретировал” это решение КС, поскольку в Указе от 5 июня 2007 года "О назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в связи с неполномочностью Верховной Рады Украины и досрочным прекращением ее полномочий" речь идет не о временной остановке деятельности Верховной Рады Украины (как того требовало бы выполнение Решения Конституционного Суда Украины в соответствии с частью второй статьи 150 Конституции Украины), а о досрочном прекращении полномочий единственного законодательного органа Украины.

А.МОРОЗ считает, что при рассмотрении решения КС от 2002 года, следует считаться “с политико-правовым контекстом Закона Украины от 8 декабря 2004 года №2222, которым внесены изменения в Конституцию Украины, вступившие в силу 1 января 2006 года”. По его словам, эти изменения “направлены на переход к парламентско-президентской форме правления и соответствующее усовершенствование модели власти в контексте модификации существующей политико-управленческой системы на более эффективную”

А.МОРОЗ считает, что в решении КС от 2002 года не могли быть учтены изменения в Конституцию, принятые в 2004 году.

А.МОРОЗ отмечает, что решение Конституционного Суда не дает однозначного ответа, в частности, на вопрос “Кто и в каком порядке (учитывая отсутствие в Конституции и законах Украины института самороспуска парламента, который вытекает из указанного решения Конституционного Суда Украины, а также то, что законодательно не определен механизм назначения внеочередных выборов именно в этом случае) в случае невозможности возобновления полномочности парламента соответствующего созыва может устанавливать юридический факт неполномочности Верховной Рады Украины и назначать внеочередные выборы народных депутатов Украины”.

Председатель ВР V созыва просит КС безотлагательно дать разъяснение этого решения, учитывая политическую ситуацию в государстве.