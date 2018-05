Януковичу передали ручку - подписать закон о запрещении рекламы сигарет

Сегодня общественные активисты, врачи, педагоги, священники и спортсмены под стенами Администрации Президента Украины провели акцию под названием «Подпись, которая спасет жизнь».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Коалиции общественных организаций "За свободную от табачного дыма Украину", они обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием подписать закон о запрещении рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий (№ 5164) и, наконец, полностью запретить рекламу табака в Украине.

Участники акции передали в Администрацию Президента шариковые ручки как символ важности подписания этого закона для общества. Каждая ручка символизирует тех, кто на протяжении двух лет поддерживал закон о запрещении рекламы сигарет, в частности: Министерство здравоохранения, Всемирная организация здравоохранения, Всемирный банк, а также священники, врачи, учителя и еще около 100 общественных организаций, которые входят в коалицию общественных организаций «За свободную от табачного дыма Украину».

Участники акции принесли увеличенные копии подписи Президента В.ЯНУКОВИЧА с названием «Подпись, которая спасает жизнь», а символом акции стала 30-сантиметровая ручка с надписью «От граждан Украины».

По информации Коалиции общественных организаций "За свободную от табачного дыма Украину", Президента призывают подписать этот закон и ряд общественных деятелей, медиков и священников.

В частности, Наталия КОРОЛЬ, руководитель отдела борьбы с неинфекционными заболеваниями Бюро ВОЗ в Украине отметила, что «табачная индустрия настолько богата, что может оплатить самого опытного знатока психологии человека, чтобы создать такие привлекательные, соблазнительные имиджи, что у человека подсознательно возникнет желание попробовать закурить. Поэтому только полное запрещение рекламы сигарет не оставит никакой щелки для этого убийственного маркетинга».

«Церковь полностью поддерживает вашу деятельность. Со злом не нужно вести диалог, с ним нужно бороться. Зло имеет свое имя, качества, последствия. Раньше искушение, зло таились в яблоке, а теперь – в красивых картинках, рекламе и тому подобное. Технология дьявола – искусить, соблазнить человека. И поэтому мы бьем в набат, надеясь, что Президент услышит всех нас, и подпишет этот закон. Президент – христианин, а каждый христианин – это воин. Воин в борьбе со злом», – отметил протоиерей Олег МЕЛЬНИЧУК, представитель Украинской православной церкви Московского патриархата при Уполномоченном Президента по делам ребенка.

«Министерство здравоохранения поддерживает подписание этого закона», – сказал заведующий сектором контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Минздрава Украины Константин КРАСОВСКИЙ. По его словам, закон необходимо подписывать, невзирая на то, что в нем есть некоторые недостатки. «Реклама на пачках и в местах продажи должна исчезнуть», – добавил он.

«Мы полностью поддерживаем этот закон и обращаемся к Президенту с требованием подписать его немедленно», – подчеркнула председатель правления ассоциации руководителей школ Украины Елена ОНАЦ.

Экс-министр здравоохранения Украины, президент Всеукраинской общественной организации «Украинская ассоциация борьбы с инсультом» Николай ПОЛИЩУК убежденв том, что глава государства «должен выполнить свою миссию – сберечь здоровье нации и подписать этот закон».

Вице-президент Всеукраинской федерации потребителей «Пульс» Наталия БОРОДАЧЕВА отметила, что наличие рекламы сигарет создает определенную моду на курение, негативно влияя на главный «стратегический ресурс государства – здоровье нации».

Всемирный Банк приветствует запрещение рекламы как эффективный шаг в оздоровлении нации. Ранее директор ВБ в Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР сказал пресс-центру Коалиции «За свободную от табачного дыма Украину», что «во всех развитых странах мира прямая реклама сигарет или табака полностью запрещена. Те ограничения рекламы сигарет, которые предложены законом № 5164, могли бы приблизить Украину к лучшим мировым практикам».

Представители общественности предупреждают о провокационных попытках сигаретного лобби в последний момент сорвать подписание закона, но убеждены, что глава государства не поступится своими принципами. Ведь, выступая 20 сентября 2011 года на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по профилактике неинфекционных заболеваний, Президент подчеркнул, что «одним из приоритетных направлений нашей государственной политики является борьба с табакокурением», отметили в Коалиции общественных организаций "За свободную от табачного дыма Украину".

Справка УНИАН. 24 февраля 2012 года председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий», принятый Верховной Радой Украины еще 22 сентября 2011 года и передал на подпись Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ.

Перед этим общественность остановила попытку фальсификации законопроекта и требовала привести текст закона в соответствие со стенограммой голосования. Сегодня, 5 марта, пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины подтвердила соответствие текста, поданного на подпись Президенту, стенограмме голосования 22 сентября 2011 года, тем самым поставив точку в скандале с фальсификацией документа.

Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ) – это первый в истории международный договор в сфере общественного здоровья, разработанный и принятый под эгидой Всемирной организации здравоохранения, и уже ратифицированный 174 странами мира. По результатам исследования Всемирного банка, полное запрещение рекламы табака сокращает курение на 7%, тогда как частичное запрещение лишь приводит к перемещению рекламы в незапрещенные сегменты.

70% граждан Украины выступают за полное запрещение рекламы табачных изделий («Глобальный опрос взрослого населения относительно употребления табака» (GATS), обнародованный ВОЗ 27 сентября 2010 года).

2 марта 2012 года с обращением подписать закон к Президенту обратились руководители пяти международных организаций, деятельность которых направлена на уменьшение глобальной эпидемии табакокурения. «Подписание закона защитит украинских граждан от агрессивной рекламы и маркетинга, который сейчас активно применяют табачные компании по всей Украине… Курение среди молодежи является серьезной проблемой, особенно среди девушек, 24% которых – курильщики, половина из которых начали курить до 17 лет. Полное запрещение рекламы сигарет и маркетинговых стратегий является доказанным мероприятием, которое уменьшает потребление как среди молодежи, так и взрослых», – говорится в обращении к Президенту Украины, которое подписали руководители Всемирной федерации сердца (World Heart Federation), Всемирного легочного фонда (World Lung Foundation), Альянса по выполнению Рамочной Конвенции по борьбе против табака (Framework Convention Alliance) (объединяет 400 организаций в мире), международной организации «Кампании за будущее детей без курения» (Campaign for Tobacco-Free Kids), Европейской сети предотвращения табакокурения (ENSP) и Международного объединения по контролю над раком (Union for International Cancer Control).