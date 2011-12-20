Защита требует доказательств, что Тимошенко не хочет ехать в суд

Защитник экс-премьер-министра Александр ПЛАХОТНЮК заявил ходатайство о вызове в суд начальника медсанчасти Киевского СИЗО Виктора ПИРОГОВА для установления факта нежелания Юлии ТИМОШЕНКО принимать участие в апелляционном процессе.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство было заявлено после отказа Апелляционного суда Киева остановить рассмотрение жалобы из-за состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я считаю, что судом для обеспечения равенства прав сторон судебного разбирательства должен быть установлен должным образом факт желания или нежелания участия Юлии ТИМОШЕНКО в рассмотрении жалобы. Для этого суду необходимо вызвать в судебное заседание представителя медицинской части Киевского следственного изолятора ПИРОГОВА, которым подписаны все так называемые медицинские справки и акты о так называемом

"Факт возможности или невозможности ТИМОШЕНКО принимать участие в заседании должно быть установлено судом", - настаивает адвокат Юрий СУХОВ.

В свою очередь, адвокат Николай СИРЫЙ отметил, что апелляционный процесс должен отвечать процессуальной процедуре и праву. "Факт "невозможности" участия ТИМОШЕНКО был установлен ненадлежащим образом. Это можно сделать соответствующим документом – а такого нет в материалах дела, поэтому Александр ПЛАХОТНЮК предлагает вызывать В.ПИРОГОВА для установления такого факта", - добавил он.

В то же время сторона государственного обвинения отметила, что не видит оснований для удовлетворения этого ходатайства А.ПЛАХОТНЮКА. "Считаем необходимым оставить это нежелании ТИМОШЕНКО прибыть в Апелляционный суд", - сказал А.ПЛАХОТНЮК.

Кроме того, по его словам, вызов В.ПИРОГОВА в суд также поможет установить достоверность документов, переданных сегодня из СИЗО.

А.ПЛАХОТНЮК отметил, что на них присутствуют определенные исправления, которые не заверены должным образом, а также не совпадают даты подписания.ходатайство без рассмотрения", - предложил прокурор Александр МИКИТЕНКО.

Коллегия судей, выяснив позиции участников процесса относительно ходатайства А.ПЛАХОТНЮКА, приняла решение на месте об отказе в его удовлетворении и перешла к следующей стадии рассмотрения жалобы по существу.