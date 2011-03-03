Вышла в свет биография Тараса Шевченко, написанная его другом

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО презентовал сегодня в Киеве переиздание книги Михаила Чалого «Жизни и произведения Тараса Шевченко».

Это одна из первых биографий Кобзаря, написанная его товарищем Михаилом Чалым, которая последний раз издавалась в 1882 году, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, Издание книги, заметили в пресс-службе, стало возможным благодаря помощи Фонда Николая ТОМЕНКО «Родная страна» и секретаря Постоянной комиссии Киевсовеа по вопросам образования и науки Алексея ДАВЫДЕНКО.

Говоря об авторе книги, Н.ТОМЕНКО отметил, что особая значимость его работы заключается в том, что М.Чалый лично знал поэта. Он познакомился с Тарасом Шевченко в 1859 году, и с того времени неоднократно с ним встречался и переписывался. М.Чалый помогал Т.Шевченко при жизни, а впоследствии активно участвовал в его перезахоронении в Украине.

Вице-спикер отметил, что книга особенно интересна тем, что в ней оценку жизни и творчества Т.Шевченко дает его современник и товарищ, хотя она и не передает в полной мере все этапы деятельности поэта, в частности, период Кирилло-Мефодиевского общества. В то же время, среди изданий ХІХ века, очевидно, это одна из наилучших биографий Кобзаря, которую потом брали за основу другие биографы поэта. Ни одна новая биография Тараса Шевченко в ХІХ-ХХІ веках не выходила без использования исследования М.Чалого.

Другой особой ценностью, по убеждению Н.ТОМЕНКО, является то, что автор не всегда подает устоявшиеся пафосные оценки жизни и творчества Т.Шевченко, вместе с тем находит объяснение, почему некоторые из известных украинцев, современников Шевченко, с традиционно украинского взгляда (обычно из зависти), в старшем возрасте изменял свое отношение к творчеству Шевченко более критическим.

Подытоживая, Н.ТОМЕНКО сказал, что «важнее всего в оценке нашего исторического, культурного наследия исходить из двух позиций: первая – ставить в основу нашей оценки то, что сделал тот или иной деятель для Украины, а не то, что он не успел сделать». «Во-вторых, различать его творческое наследие и перипетии личной жизни. Если перефразировать общеизвестную сентенцию, то и в случае с Тарасом Шевченко должны действовать по правилу: творчество Шевченко принадлежит Украине и является ее неоценимым сокровищем, а личная жизнь – собственность самого Шевченко», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер призвал присутствующих на презентации в юбилейный год 150-й годовщины возвращения Тараса Шевченко в Украину еще раз перечитать его произведения. «При любых обстоятельствах самый лучший способ понять величественную фигуру Тараса Шевченко – еще раз по-новому его перечитать», - подчеркнул он.