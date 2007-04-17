Мороз в шоке: СБУ занимается недопустимыми вещами

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ обвиняет Службу безопасности Украины в давлении на Конституционный суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на сессии парламента, отметив, что «вмешательство в работу Конституционного суда стало явным». По словам А.МОРОЗА, «уже сегодня понятно, кто вмешивается».

А.МОРОЗ считает недопустимым, когда СБУ накануне рассмотрения вопроса относительно конституционности указа о досрочном роспуске Верховной Рады в Конституционном суде «идет в СМИ с обвинением в отношении судьи-докладчика».

По убеждению председателя ВР, «даже если что-то там было достойное внимания СБУ, то нужно делать расследование, и по Уголовному кодексу, по принципам судопроизводства нельзя «выбрасывать» в СМИ суть дела, по которому не завершено расследование, и является по сути тайной следствия».

А.МОРОЗ отметил, что, с другой стороны, когда речь идет о взяточничестве, то это не «подсудность СБУ, это подсудность прокуратуры».

Председатель ВР отметил, что как гражданин Украины расценивает данную ситуацию «как давление на Конституционный суд». «Это недопустимая вещь», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что Служба безопасности Украины имеет предварительную информацию относительно получения одним из близких родственников судьи Конституционного суда Украины Сюзанны СТАНИК определенного количества недвижимости и земельных участков на сумму почти 12 млн. дол.

В тот же день пресс-служба Генпрокуратуры заявила, что информация о якобы незаконном приобретении судьей Конституционного Суда Украины С.СТАНИК прав собственности на жилые помещения, а также получении взятки за содействие в рассмотрении дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины „О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины” от 2 апреля 2007 года № 264 является неправдивой, фальсифицированной и направлена на препятствование выполнению судьей С.СТАНИК обязанностей судьи-докладчика по делу.

Как отметили в пресс-службе, к такому выводу Генпрокуратура пришла по результатам проверки информации, изложенной в Интернет-издании „Реальная политика”, которая проводилась по заявлению С.СТАНИК.