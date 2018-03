Nissan в апреле увеличил продажи в Украине в 2,3 раза – до 462 автомобиля

Дочерняя компания второго по величине японского автопроизводителя Nissan Motor Co. Ltd. – ООО "Ниссан Мотор Украина", через сеть своих дилеров, увеличило продажи новых автомобилей Nissan различных модификаций в 2,3 раза (на 134,5%), или на 265 штук, по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, до 462 штук. Об этом УНИАН сообщили ПР-менеджер ООО "Ниссан Мотор Украина" Елена МАРКОВА.

По ее словам, что лидером продаж по итогам апреля стали автомобили Nissan Almera. В частности, в апреле было продано 112 автомобилей Nissan Almera.

Кроме того, в апреле компания реализовала в Украине 105 автомобилей Nissan Micra, 82 – Nissan X-Trail и др.

Как сообщал УНИАН, в 2005 году ООО "Ниссан Мотор Украина", через сеть своих дилеров, увеличило продажи новых автомобилей Nissan различных модификаций на 32,3%, или на 925 штук, по сравнению с 2004 годом, до 3788 штук. Лидером продаж по итогам 2005 года стали автомобили Nissan Almera. В частности, в 2005 году было продано 1119 автомобилей Nissan Almera.

Кроме того, в 2005 году компания реализовала в Украине 857 автомобилей Nissan Micra, 702 – Nissan X-Trail, 589 – Nissan Primera, 293 – Nissan Maxima, 118 – Nissan Pathfinder, 96 – Nissan Patrol, 7 – Nissan Murano, 5 – Nissan Terrano и 2 – Nissan Z350.

Nissan Motor Co. объявила об открытии с апреля 2005 года новой дочерний компании ООО "Ниссан Мотор Украина" в Украине, которая будет представлять интересы японской корпорации Nissan Motor Co. на украинском рынке.

Справка УНИАН. Компания Nissan Motor Co. Ltd. открыла свой первый завод Kwaishinsha Co. в 1911 в Токио (Япония). В настоящее время компания Nissan превратилась в гигантский транснациональный концерн. Каждый год Nissan выпускает и продает около 3 млн. автомобилей, что делает компанию одной из крупнейших мировых производителей. 172 национальных дистрибьютора и более 7000 дилеров продают автомобили Nissan в 188 странах мира. В 2004 году, компания продала 543948 автомобилей в Европе.