Лозинский не спешит с чистосердечным признанием

Бывший народный депутат Украины Виктор ЛОЗИНСКИЙ (БЮТ), которого обвиняют в убийстве жителя Голованевского района Кировоградской области Валерия Олийныка, будет придерживаться версии нападения В.Олийныка на него.

Об этом пишет газета «Сегодня» в № 47 от 2 марта с.г.

Как отмечает здание, по словам одного из членов следственно-оперативной группы, переступив порог прокуратуры, В.ЛОЗИНСКИЙ был не очень-то расположен к откровениям и тем более чистосердечным признаниям своей вины. Сразу же после прихода в Главное следственное управление Генпрокуратуры он заявил, что намерен давать показания только в присутствии адвоката.

«В принципе, это его право, гарантированное Конституцией. Но дело в том, что он, похоже, держит ту же линию, что и раньше — дескать, Валерий Олийнык сам виноват в своей трагической гибели, поскольку именно он якобы напал на ЛОЗИНСКОГО, начальника Голованевского райотдела милиции Михаила КОВАЛЬСКОГО и прокурора района Евгения ГОРБЕНКО, объезжавших охотугодья, и им, дескать, в силу сложившихся обстоятельств пришлось защищаться и применять оружие», — отметил следователь по особо важным делам.

Собеседник газеты полагает, что такой тактики В.ЛОЗИНСКИЙ придерживается потому, что «не знает, какие материалы есть у следствия и какая собрана доказательная база, поэтому и надеется выйти сухим из воды».

Но на самом деле «все свидетельствует против него, и он это скоро поймет», подчеркнул следователь.

Он также добавил, что В.ЛОЗИНСКИЙ утверждал, будто «не знал об объявлении в международный розыск и думал, что все еще находится под подпиской о невыезде». По мнению источника, такая аргументация выглядит «смехотворной».

Кроме того, адвокат В.ЛОЗИНСКОГО рекомендовал подзащитному молчать, прикрываясь статьей 63 Конституции.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Е.ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции М.КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель 1954 года рождения Валерий Олийнык.

По этому факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, нанесенное способом, имеющим характер особого издевательства, или осуществленное группой лиц, а также с целью запугивания пострадавшего, либо других лиц, либо выполненное на заказ, либо приведшее к смерти пострадавшего).

3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий.

7 июля Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск.

1 марта в Киеве В.ЛОЗИНСКИЙ был задержан.