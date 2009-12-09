Яценюк увидел, в чем «самая большая украинская трагедия»

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что начинать «национализировать государственную власть» необходимо с конституционного референдума.

Об этом он сказал журналистам в Умани, Черкасской области, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

В то же время он отметил, что конституционный референдум - «не предпосылка стабильности, а следствие стабильности». «Поэтому два года поработает Президент, покажет, что страна может двигаться дальше, стабилизирует политическую и экономическую ситуацию - и тогда обратится к народу со своим виденьем того, какая в Украине должна быть Конституция», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Одновременно кандидат на пост Президента Украины подчеркнул, что нынешний парламент, который «не поддерживает 98% населения Украины, не имеет права менять Конституцию». «Это прямо противоречит базовой норме Конституции Украины, где предусмотрено, что народ Украины является единственным источником власти», - отметил он.

По убеждению А.ЯЦЕНЮКА, изменения в Конституцию Украины, принятые 8 декабря 2004 года, были продолжением отстранения от власти украинского народа. По его словам, «через пять лет можно дать четкий анализ произошедшего». «Это была конституционная трагедия вследствие политического заговора. Это было еще одно свидетельство того, что с 1996-го в Украине народ не имеет никакого отношения к управлению своим государством», - добавил он. По его словам, такая же ситуация была и 2004 году, когда «страна полностью утратила управляемость». “Украина проснулась утром с абсолютно новыми функциями Президента, с парламентом, который не является парламентом, поскольку сейчас не надо 450 депутатов, 5 депутатов хватает, которые являются руководителями фракций», - подчеркнул он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «самая большая украинская трагедия заключается в том, что в Украине за 18 лет так и не была построена демократия». По его словам, «в Украине создавали демократический миф о том, что украинцы вроде бы имеют отношение к власти, но они не имеют к ней никакого отношения – только раз в пять лет (когда проходят выборы), да и то их голоса или покупают, или фальсифицируют».

«Власть в Украине покупается и продается, она фактически передается в наследство наибольшими политическими кланами. Власть в Украине узурпирована», - сказал кандидат в Президенты. По его словам, украинская власть «так и не стала на путь создания государства».

«Задача нового Президента - провести национализацию государственной власти. Ее надо вернуть в руки народа», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК