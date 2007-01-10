В Министерстве транспорта пройдет брифинг о задержании украинского экипажа в Норвегии

13-00 - В Министерстве транспорта и связи Украины состоится брифинг о задержании членов украинского экипажа в Норвегии. Брифинг проведут - первый заместитель председателя Государственной авиационной администрации Александр Лисняк и начальник отдела авиационной медицины Государственной службы Украины по надзору за обеспечением безопасности авиации Александр Савченко (пр. Победы,14). Нужна аккредитация. Телефон: 461-65 25 до 12-20 10 января.