Кинах о рынке земли, моратории, вето и инвестиционной привлекательности

Народный депутат Украины (фракция “Наша Украина”), президент УСПП Анатолий КИНАХ уверен, что сегодня необходимо ускорить работу по формированию цивилизованного рынка земли в стране. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

По его убеждению, откладывание вопроса относительно формирования цивилизованного рынка земли «до лучших времен» не добавляет инвестиционной привлекательности отечественному АПК, тормозит развитие и осуществление структурных реформ в АПК в целом, пролонгирует ряд злоупотреблений и теневых схем в сфере земельных отношений. «Потому ветирование главой государства моратория на покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2008 года является целесообразным и обоснованным», - отметил А.КИНАХ.

По словам народного депутата, на сегодня необходимо сосредоточиться над тем, чтобы в максимально сжатые сроки сформировать систему ипотеки, земельный кадастр, размежевать земли коммунального, сельскохозяйственного и другого назначения, предоставить земли статус субъекта рыночных отношений. «Это именно те приоритеты, над которыми должен сконцентрироваться парламент», - прибавил он.

Как сообщал УНИАН, 3 января в 2007 г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО повернул в парламент со своими предложениями закон о продолжении до 1 января 2008 года моратория на купівлю-продаж земель сельскохозяйственного назначения.

Антикризисная коалиция ВР планирует попробовать преодолеть это вето 9 января.