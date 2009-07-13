Королевская хочет стимулов для малого бизнеса на депрессивных территориях

Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательству Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция БЮТ) выступает за создание стимулов для развития малого бизнеса на депрессивных территориях.

Об этом она сказала в интервью журналу «Профиль» (№27 (96) от 11 июля 2009 г.).

«Государству следует обратить внимание на депрессивные территории. На протяжении 15 лет закрывались шахты и, к сожалению, государственные выплаты, которые туда направлялись, были не очень эффективны, а никаких компенсаторов создано не было», - сказала она.

При этом она добавила, что «сегодня мы должны создать максимум стимулов для развития там малого бизнеса, найти инвесторов: на самом деле эти территории имеют колоссальный потенциал и уникальные возможности».

«Нужно принять закон о государственном и частном партнерстве, где будет четко оговорено, что вся собственность остается государству и невозможен ее переход в частные руки. Это – следующая парламентская задача», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. Определение «депрессивные территории» дает принятый в 2005 году Закон Украины «О стимулировании развития регионов». Таким считается регион или его часть (район, город областного значения или несколько районов, городов областного значения), уровень развития которого по показателям, определенным данным законом, является самым низким среди территорий соответствующего типа.

В случае признания региона депрессивным к нему применяют Программу преодоления депрессивности территорий, которая утверждается Кабинетом министров Украины. Финансирование развития депрессивных регионов осуществляется за счет средств, предусмотренных Госбюджетом и местными бюджетами.