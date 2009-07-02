Правозащитник: Москва - самый коррумпированный регион России

Москва и Московская область являются наиболее коррумпированными регионами России.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН, в ходе презентации материалов доклада о состоянии коррупции в РФ, заявил руководитель Всероссийской антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки» Евгений АРХИПОВ.

«Лидером по коррупционному обороту являются Москва и Московская область - соответственно 42% и 17% от общего количества обращений, поступивших из всех регионов в приемную», - сказал он.

При этом Е.АРХИПОВ пояснил, что данный факт можно объяснить наибольшей концентрацией в этих субъектах Российской Федерации финансовых потоков, центров органов государственной власти и криминалитета.

По словам правозащитника, в результате исследований коррупции в судебной системе РФ было установлено, что она - одна из наиболее коррумпированных, в частности, стоимость «правильного решения» составляет от 50 тыс. до 2,5 млн. рублей.

«В суды обращаться смысла нет, у нас отсутствует независимая судебная система», - отметил Е.АРХИПОВ.

Кроме того, он подчеркнул, что на данный момент в России для устранения «неугодных», в отличие от 90-х годов, используется система фабрикации уголовных дел. Что же касается декларируемой российскими чиновниками борьбы с коррупцией, то ее целью является лишь одно - показать процентный уровень, отметил Е.АРХИПОВ. При этом, по его словам, в коррупционных действиях обвиняются в основном мелкие чиновники, а вся цепочка коррупционеров не раскрывается.

Говоря о деятельности российской милиции, Е.АРХИПОВ отметил, что коррумпированность данного государственного института связана с низкой зарплатой его сотрудников, в результате чего происходит большая кадровая текучка, что приводит к приходу в милицию случайных людей, а также сильному влиянию на милицию уголовных структур.

«Однако, это единственный орган, который признает свои недостатки», - сказал Е.АРХИПОВ.

Также он отметил, что наихудшая ситуация с реагированием на коррупционные проявления наблюдается в Администрации Президента России. «Мы все время получаем или формальные отписки, либо обращения отправляются в органы, на которые жалуются. Никто не знает, каким образом осуществляется отсев обращений: дойдет ли это письмо до Президента или не дойдет», - рассказал Е.АРХИПОВ.

Также российские правозащитники отмечают, что ситуация в российских СМИ складывается таким образом, что с их помощью очень удобно управлять общественным мнением и формировать политическое воззрение в силу зависимости СМИ от органов государственной власти.

Делая вывод на основе доклада, Е.АРХИПОВ заявил: «Борьба с коррупцией в России имеет сугубо эстетическую форму, а практического применения почти нет».