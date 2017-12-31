"Собака" бывает кусачей

2018-й год станет третьим «годом собаки» в независимой Украине. И два предыдущих были не самыми радужными в истории нашей страны. Не в том смысле, что были насыщены какими-то ужасными событиями (хотя и не без неприятностей), а, скорее, в том, что происходящее в «собачий» год, в результате, не раз впоследствии аукалось Украине.

К примеру, в 1994-м был подписан фундаментальный документ – Будапештский меморандум - и Украина, обладающая третьим в мире после США и России ядерным потенциалом, добровольно отказалась от своего ядерного статуса. В тот «год собаки» Великобритания, Россия и США обязались быть гарантами независимости, суверенитета и нерушимости границ Украины и… вот уже четыре года наша страна ощущает на себе ничтожность этих обещаний. Более того, Украина страдает от агрессии государства, которому и отдала свои боеголовки и крылатые ракеты в обмен на гарантии собственной безопасности.

Украина страдает от агрессии государства, которому и отдала свои боеголовки и крылатые ракеты в обмен на гарантии собственной безопасности

Еще одним кирпичиком в фундамент сегодняшних проблем Украины стали события 1994 года в Крыму. В тот «год собаки» на полуострове произошли первые и единственные выборы президента автономии. Им стал бывший прокурор Юрий Мешков, пообещавший крымчанам введение рублевой зоны, пенсии в российских рублях и даже московское время (первый указ президента был о переводе стрелок часов в соответствие с Москвой). Параллельно, местный парламент принял Конституцию Крыма, которая, по сути, делала полуостров независимым государством.

Все это стало возможным, потому, что материковая Украина была слишком занята, чтобы обращать внимание на свою автономию. В 1994-м страна сначала выбирала Верховную Раду (это были первые парламентские выборы после обретения независимости, к тому же, они были первыми досрочными), потом президента, а также пыталась победить гиперинфляцию (украинцы в тот год поголовно были «миллионерами»).

Новоизбранный президент Украины Леонид Кучма, впрочем, цацкаться с Мешковым не стал, и довольно быстро восстановил контроль над полуостровом (этому помог сам Мешков, раздающий руководящие посты в правительстве Крыма пришлым московским чиновникам, что очень не понравилось местным «элитам»). Кучме подыграли депутаты крымского парламента, которые отправили в отставку «московское правительство» Крыма, и ликвидировали пост президента автономии.

К сожалению, тогда Киев не додавил зарождающийся крымский сепаратизм до конца и не сделал Крым еще одной областью в составе Украины. Как следствие, автономный статус полуострова и тлеющие пророссийские настроения в Крыму Россия использовала для операции «возвращение в родную гавань». Пожалуй, если бы в 1994-м украинские политики были дальновиднее, в 2014-м в Кремле об аннексии Крыма могли бы только мечтать.

Кстати, второй «год собаки» для независимой Украины – 2006-й - тоже не обошелся без скандалов в Крыму. Весной там митинговали против совместных украинско-американских учений Си Бриз, и крымский парламент объявил полуостров «зоной без НАТО», а осенью Россия отказалась выполнять решения крымских судов и возвращать Украине 22 навигационно-гидрографических объекта в Крыму, в том числе 4 маяка, которыми Черноморский флот РФ незаконно пользовался. Согласитесь, эти события должны было стать тревожным «звоночком» для Киева.

В тот «год собаки» украинский политический истеблишмент был занят другими проблемами – в Киеве делили портфели

Особенно, если учесть, что еще с начала 2006-го Россия уже начала «газовую войну» - требуя от Киева платить за газ по заоблачным ценам, Москва снижала давление в трубах и обвиняла Украину в незаконном отборе газа, идущего по трубопроводам в Европу. Тогда «на сцену» вышла и таинственная компания РосУкрЭнерго – посредник между украинской НАК «Нафтогаз» и российским «Газпромом»… Но только сейчас, через много лет, появилась надежда, что Стокгольмский арбитраж все-таки разберется в хитросплетениях газовых отношений между Украиной и РФ.

К сожалению, в тот «год собаки» украинский политический истеблишмент был занят другими проблемами – в Киеве делили портфели. Дело в том, что по итогам парламентских выборов 2006 года, «Партия регионов» во главе с Виктором Януковичем получила большинство голосов, а соратники со времен «Оранжевой революции» так и не смогли сформировать коалицию. Реванш бело-голубым обеспечил лидер социалистов Александр Мороз, который, несмотря на обещания объединиться с «Нашей Украиной» Виктора Ющенко и БЮТ с Юлией Тимошенко во главе, неожиданно примкнул к регионалам и коммунистам. Это предательство было щедро оплачено – Мороз получил кресло спикера Верховной Рады. А премьер-министром страны в тот «год собаки» стал Виктор Янукович, который, по сравнению со своим первым премьерским сроком, получил гораздо больше полномочий. Кстати, на выборах мэра Киева в 2006-м победил Леонид Черновецкий. И это было первое пришествие Лени-космоса…

Учитывая такие тенденции, лично я чувствую внутреннее ликование от того, что в 2018 году выборов в Украине не предполагается. Кто знает, что бы мы наворотили под воздействием «собаки»… Хотя, конечно, это вовсе не означает, что никто не наломает дров в избирательном марафоне, который, формально, уже стартовал.

Как бы там ни было, несмотря на такую уже традиционную для Украины неразбериху в «год собаки», нас могут ждать и другие знаковые события. К примеру, в 1994-мв стране появился «Океан Эльзы», а 18-летний форвард Андрей Шевченко в матче против «Днепра» забил свой первый гол в составе киевского «Динамо». Кстати, в 2006-м сборная Украины по футболу вышла в 1/4 финала чемпионата мира (прекрасно помню всеобщее ликование по этому поводу). А Верховная Рада неожиданно признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Так что «собака», конечно, бывает кусачей. Но совершенно не обязательно должна быть такой.

Ирина Шевченко