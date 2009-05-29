Ющенко рассказали о конвертационном центре при участии 6 банков

Глава СБУ Валентин Наливайченко доложил Президенту Виктору Ющенко о результатах совместной деятельности Службы безопасности и Генеральной прокуратуры относительно борьбы с преступлениями в банковской сфере. Речь идет о разоблачении в результате масштабной спецоперации законспирированного конвертационного центра, который занимался противоправным обращением в наличность безналичных денежных средств и предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет около 300 предприятиям в разных регионах Украины, сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Внимание было приковано в первую очередь к борьбе Прокуратуры и СБУ с коррупцией в банковской сфере, прежде всего, незаконному выведению за границу бюджетных средств через фиктивные контракты, которые в дальнейшем использовались, в том числе, и для финансирования контрабандной деятельности», - сказал Наливайченко, прибавив: наибольшая опасность деятельности разоблаченной преступной группировки заключалась также в том, что она подделывала векселя для незаконного возмещения НДС, фактически вымывая своими сделками средства из Госбюджета.

По словам Наливайченко, участие в незаконных сделках принимали 20 фиктивных предприятий, расчетные счета которых были открыты в шести банках Киева и Днепропетровска. Ежемесячный оборот средств предприятий, подконтрольных участникам «конвертационного центра», составлял около 30 млн. долларов.

Сейчас, отметил руководитель СБУ, в этих банковских учреждениях работают следственные группы, счета 20 фиктивных коммерческих структур арестованы. В результате проведенной операции, сказал Наливайченко, в частности был задержан курьер, у которого изъято свыше 500 тысяч гривен наличными и векселя фиктивных коммерческих структур на общую сумму 7,5 миллионов гривен, которые злоумышленники планировали использовать для незаконного возмещения НДС.

«Владельцы банков, по нашему твердому убеждению, знали о существовании фиктивных предприятий, фиктивных контрактов в своих банковских учреждениях а следовательно, путем дальнейших следственных действий мы вместе с Прокуратурой будем не только документировать, но и привлекать их к ответственности», - сказал Наливайченко.

Руководитель СБУ особо отметил, что теперь ведется инкассаторская работа по выявлению объемов средств, которые еще планировались для незаконного вывода за границу.

Как доложил Президенту руководитель СБУ, противоправная деятельность организованной преступной группировки была документирована, материалы направлены в прокуратуру Днепровского района Киева, которая вчера возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 КК Украины по факту служебной подделки и злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц.