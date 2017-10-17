Посол ЕС готов донести до Брюсселя позицию Украины по закону об образовании

Председатель Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли согласился донести аргументацию Украины, касающуюся статьи 7 закона «Об образовании» до Европейской комиссии и Европейского парламента.

Об этом шла речь во время его встречи с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

«Мы надеемся на положительное заключение Венецианской комиссии, поскольку, с правовой точки зрения, текст языковой статьи закона «Об образовании» полностью соответствует как нашему законодательству, так и нашим международным обязательствам», - отметила Гриневич.

Она подчеркнула, что закон основывается на европейских ценностях и определяет структуру образования, согласуется со структурой, функционирующей в странах ЕС. «Мы понимаем вашу аргументацию и готовы донести эту позицию до Брюсселя», - отметил Мингарелли.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали беспокойство ряда стран, в частности Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в частности с Советом Европы.

28 сентября министр иностранных дел Павел Климкин направил статью 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключение по закону будет готово к декабрю.

12 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию с рекомендациями Украине относительно закона об образовании в части языков национальных меньшинств.