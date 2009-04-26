Кабмин и Нацбанк тормозят рекапитализацию банков?

Национальный банк и Кабинет министров в четверг не смогли согласовать документ, касающийся методологии рекапитализации банков, пишет "Зеркало недели".

При этом, согласно отзывам участников совещания, процесс разработки нормативно-правовой базы, необходимой для реального начала вхождения государства в капитал финансовых учреждений, снова начал стопориться.

По данным издания, на рабочем месте не оказалось ни одного из ключевых чиновников Нацбанка, участвующих в рекапитализационном процессе. Со стороны НБУ в этих совещаниях принимал участие заместитель председателя Владимир Кротюк.

Тем временем, директор дирекции банковского регулирования и надзора НБУ Василий Пасечник ушел в отпуск, а глава Нацбанка Владимир Стельмах и его первый заместитель Анатолий Шаповалов уехали в Вашингтон с правительственной делегацией для участия в заседании Совета директоров МВФ.

Как известно, в тексте меморандума с МВФ содержится утверждение, что украинские власти уже разработали "комплексную систему мер по рекапитализации и реструктуризации банковского сектора".

Однако информация о том, что конкретно содержит система этих мер, пока не обнародована.

Украинская правда