Катеринчук знает, почему ВР провалила закон о выборах мэров в 2 тура

Народный депутат Украины от НУ-НС Николай КАТЕРИНЧУК связывает сегодняшний провал законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей" с «достаточно большим лобби ЧЕРНОВЕЦКОГО в парламенте, которое действует на сохранение существующего режима».

Об этом инициатор данного законопроекта - Н.КАТЕРИНЧУК сообщил в интервью корреспонденту УНИАН.

«У ЧЕРНОВЕЦКОГО на сегодняшний день есть достаточно большое лобби в парламенте, которое, в моем понимании, работает на сохранение существующего режима. Он понимает, что в 2010 году будут следующие выборы. Этим обусловлена нехватка голосов. Не способствовала принятию этого законопроекта и позиция коммунистов - их интересовало авторство законопроекта. Этот вопрос уже обсужден. С учетом предложения коммунистов, данный законопроект будет вынесен с большим числом авторов - там будет и БОНДАРЕНКО, и ОМЕЛЬЧЕНКО, и КАСЬКИВ, и КАТЕРИНЧУК», - отметил депутат, комментируя процедуру рассмотрения законопроекта.

Добавим, что сегодня Верховная Рада не поддержала проект законопроекта, который предусматривал возобновление мажоритарной системы абсолютного большинства при выборе председателей городских, сельских и поселковых советов.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” данный законопроект проголосовали - 218 депутатов, против - 1, не голосовало - 218 из 437 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Не голосовали почти в полном составе фракция Партии регионов и коммунисты. Поддержали законопроект - БЮТ, НУ-НС и фракция Блока Литвина (Председатель Верховной рады не голосовал - УНИАН).

В то же время, об активной поддержке необходимости проведения выборов - как городских, так и сельских и поселковых председателей в два тура вчера заявили общественные организации.

В частности, на пресс-конференции в пресс-центре Верховной Рады Украины, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ отметил, что принятие мажоритарной системы абсолютного большинства позволит бороться со своеволием мэров.

«Киев и другие города - не полигон для испытаний мэров, которые могут подкупать избирателей за пайку хлеба. Городские и сельские председатели - чрезвычайно ответственные должности. Омерзительные избирательные технологии не будут срабатывать, если вернуть выборы в два тура, как и было до 1998 года», - отметил главный координатор «Форума спасения Киева».

Мотивируя свою точку зрения В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ напомнил, что сегодня победитель на выборах сельского, поселкового, городского председателя может не опираться на поддержку большинства территориальной громады, ни на политическую силу, которая получила большинство в соответствующем совете.

Как пример несовершенства существующей мажоритарной системы относительного большинства, он привел победу киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на выборах в мае 2008 года, где тот получил поддержку лишь 20% от общего количества избирателей. И победу кировоградского городского председателя Владимира ПУЗАКОВА в феврале 2007 года - 8% голосов от общего количества избирателей.

Согласно законопроекта, предложенного М.КАТЕРЕНЧУКОМ, в выборах по

мажоритарной системе абсолютного большинства победителем считается тот кандидат, который набрал не менее чем 50 процентов, плюс один голос всех голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании. В случае если ни один кандидат не набирает абсолютного большинства голосов, проводится второй тур выборов, в котором принимают участие лишь два кандидата, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов. Во втором туре победителем считается тот кандидат, который набрал относительное большинство голосов, то есть больше, чем его соперник.

Добавим, что согласно «социологическим законам» классика политологии Мориса ДЮВЕРЖЕ, мажоритарная система абсолютного большинства предопределяет появление партийной системы, которая состоит из нескольких партий, которые стремятся к взаимным контактам, компромиссам и объединению в коалиции. Голосование в два тура порождает политику электоральных союзов, которые потом находят свое продолжение в создании единственной парламентской фракции, формировании парламентского большинства и образовании правительственной коалиции.