Гриценко считает, что техосмотр авто - это профанация с коррупцией

Народный депутат от НУ-НС Анатолий ГРИЦЕНКО предлагает снять с Государственной автомобильной инспекции функцию технического осмотра автотранспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе брифинга.

По словам А.ГРИЦЕНКО, на сегодняшний день за Госавтоинспекцией остаются формальные процедуры по проведению техосмотра.

«Я считаю, что эту монополию у Госавтоинспекции на технический осмотр нужно забрать, и я уверен, что депутаты поддержат этот законопроект», - сказал он.

Следующим шагом, по мнению А.ГРИЦЕНКО, должна быть вообще отмена техосмотра автотранспорта. «Потому что, происходящее сейчас с техническим осмотром, это профанация, это поборы, это коррупция», - сказал народный депутат.