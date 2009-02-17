Луценко нашел незаконную землю заместителя Балоги

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о незаконном землеотводе для семьи сотрудника Секретариата Президента Украины.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал в интервью газете «Сегодня» (17 февраля).

По его словам, существуют дела о сотнях гектаров в Бориспольском районе Киевской области, выданных с нарушениями законодательства на подставных студентов. «Есть дело о сотне гектаров околостоличных лесов, «распиленных» чиновниками госадминистраций опять-таки на студентов. Просто студгородок, а не Киевщина!», - заявил министр.

«Хотя попадаются и взрослые дяди - мы выявили в Обуховском районе незаконный, с нашей точки зрения, землеотвод для семьи господина ШЛАПАКА из Секретариата Президента»,- добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр уточнил, что отвод был осуществлен через вмешательство в компьютерную базу данных земельных участков Обуховского района Киевской области. По его словам, были внесены недостоверные данные о регистрации семи земельных участков общей площадью 1,5 га.