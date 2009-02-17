Стецькив рассказал, как палят депутатов
«Есть нетерпеливые»
Заместитель лидера фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Тарас СТЕЦЬКИВ заявляет, что фракция против того, чтобы при ротации состава Кабинета министров в правительство были включены народные депутаты из НУ-НС.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.СТЕЦЬКИВ заявил сегодня в интервью журналистам.
Он объяснил это тем, что если в парламент вместо тех народных депутатов, которые пойдут работать в правительство, придут новые, в частности, это касается фракции НУ-НС, то они могут ориентироваться на партию «Единый центр».
«Поэтому депутатов сейчас нельзя отпускать в правительстве», - сказал он.
Т.СТЕЦЬКИВ также призвал не вести никаких дискуссий в обществе по поводу фамилий тех людей, которые могут войти в состав Кабмина.
«Есть нетерпеливые, которые говорят об этих фамилиях, но, в действительности, они этих людей палят», - сказал народный депутат.