Стецькив рассказал, как палят депутатов

Заместитель лидера фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Тарас СТЕЦЬКИВ заявляет, что фракция против того, чтобы при ротации состава Кабинета министров в правительство были включены народные депутаты из НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.СТЕЦЬКИВ заявил сегодня в интервью журналистам.

Он объяснил это тем, что если в парламент вместо тех народных депутатов, которые пойдут работать в правительство, придут новые, в частности, это касается фракции НУ-НС, то они могут ориентироваться на партию «Единый центр».

«Поэтому депутатов сейчас нельзя отпускать в правительстве», - сказал он.

Т.СТЕЦЬКИВ также призвал не вести никаких дискуссий в обществе по поводу фамилий тех людей, которые могут войти в состав Кабмина.

«Есть нетерпеливые, которые говорят об этих фамилиях, но, в действительности, они этих людей палят», - сказал народный депутат.