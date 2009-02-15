Литвин вступился за Ефремова

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает нецелесообразным предложение об отстранении от исполнения обязанностей председателя комитета ВР по вопросам регламента Александра ЕФРЕМОВА.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя по просьбе корреспондента УНИАН данную инициативу.

По словам председателя ВР, инициаторам такого вопроса необходимо четко изучить нормы регламента ВР по этому вопросу.

«А там четко зафиксировано, в каких случаях может быть поставлен вопрос об отстранении председателя регламентного комитета», - сказал В.ЛИТВИН.

Все остальное, по его словам, это действия, которые направлены на то, чтобы «отпугивать друг друга».

Как сообщал УНИАН, 13 февраля народный депутат Украины Александр СТЕШЕНКО (фракция БЮТ) зарегистрировал в парламенте проект постановления “Об отзыве с должности председателя Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины” А.ЕФРЕМОВА. В проекте отмечается, что А.ЕФРЕМОВ совмещает “деятельность председателя комитета с фактическим руководством фракцией и использованием предоставленных должностных полномочий в интересах одной политической силы”. Проектом постановления предлагается депутатской фракции Партии регионов в недельный срок внести кандидатуру на должность председателя Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины.

Сегодня, 15 февраля, лидер фракции партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что предложение БЮТ об отставке А.ЕФРЕМОВА с должности председателя комитета ВР Украины по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР является нарушением прав оппозиции.