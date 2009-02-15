«Иллюзия закона», ветированная Ющенко, завтра станет реальностью?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заверяет, что в понедельник подпишет принятый парламентом регламент ВР, если Президент Украины не сделает этого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня в интервью журналистам.

«С понедельника регламент будет иметь силу закона. В понедельник он будет подписан», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, за Закон «Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины» 8 апреля 2008 года проголосовали 359 народных депутатов.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 23 апреля возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом этот закон.

4 сентября Верховная Рада преодолела вето Президента на закон. При преодолении вето и принятии закона повторно проголосовали 365 народных депутатов.

18 сентября Президент снова вернул документ в парламент, ветировав его.

Как объяснил председатель Верховной Рады В.ЛИТВИН, парламент, преодолевая вето, допустил ошибку и, преодолев вето, изменил номер этого закона, что и дало основания Президенту считать, что это новый закон, и снова возвратить его в парламент.

3 февраля этого года Верховная Рада преодолела вето Президента на закон об организации и порядке деятельности парламента. При принятии соответствующего решения проголосовали 393 народных депутата.

14 февраля заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК заявила, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО не подпишет принятый парламентом закон о регламенте работы Верховной Рады.

М.СТАВНИЙЧУК сказала, что, скорее всего, «иллюзию закона Президент Украины подписывать не будет», и отметила, что парламент должен регулировать свою деятельность в том порядке, как это предусмотрено Конституцией.

«Конституционный Суд вам четко сказал: все виды деятельности, работы комитетов, порядок проведения заседаний, работа фракций и все остальное – это должно быть урегулировано исключительно законом», - отметила М.СТАВНИЙЧУК.

В свою очередь, народный депутат, член фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ напомнил, что в понедельник, 16 февраля истекает срок подписания Президентом данного закона. «Если в понедельник Президент не подписывает его после преодоленного вето, имеет право подписать председатель Верховной Рады», - сказал он.