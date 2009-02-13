Томенко: ситуация в Закарпатье вызывает большую обеспокоенность

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО призывает остановить ликвидацию Национального природного парка «Синевир» в Закарпатье.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление обнародовала пресс-служба организации БЮТ в Закарпатской области.

Как говорится в заявлении, на днях во время заседания Комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы по инициативе вице-спикера Н.ТОМЕНКО был рассмотрен вопрос о ситуации вокруг Национального природного парка «Синевир».

«Как известно, заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО неоднократно выражал обеспокоенность ситуацией, сложившейся на Закарпатье вокруг Национального природного парка «Синевир», - прокомментировал это пресс-секретарь организации БЮТ в Закарпатской области Иван КОЛОДИЙ.

«В ходе заседания Комитета народные депутаты и представители государственных профильных органов единодушно отмечали недопустимость отчуждения земель Национального природного парка, имеющих общенациональный статус, в коммунальную собственность. В результате обсуждения принято решение внести на рассмотрение Верховной Рады проект постановления, в котором отметить незаконность решений Закарпатского областного совета об отчуждении находящегося на территории НПП «Синевир» Музея леса и сплава в коммунальную собственность, обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой внести протест на решение Закарпатского областного совета и подчеркнуть необходимость скорейшего разрешения соответствующими государственными органами вопросов по выдачи НПП «Синевир» государственных актов на право постоянного пользования землей и их регистрации», - говорится в заявлении закарпатского БЮТ.

Также, как утверждается в заявлении, отдельным пунктом в Постановлении предложено Министерству охраны окружающей природной среды Украины совместно с руководством НПП «Синевир» разработать проект восстановления Музея леса и сплава на Черной реке.

«Ситуация, сложившаяся в Закарпатье, вызывала большую обеспокоенность не только среди научных работников, экологов, журналистов и общественности Закарпатья, но и всей Украины. Но я убежден, что мы остановим ликвидацию Национального природного парка «Синевир», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО, слова которого цитируются в заявлении.

Пресс-служба закарпатского БЮТ также напоминает, что руководитель фракции БЮТ в Закарпатском областном совете Андрей СЕРБАЙЛО трижды обращался в прокуратуру Закарпатской области с просьбой проверить законность решений Закарпатского областного совета о создании коммунального предприятия на территории Национального парка «Синевир».