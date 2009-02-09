Черновецкий обиделся на своих замов и не хочет больше с ними работать

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ возмущен поведением некоторых своих заместителей и заявлет, что не хочет с ними дальше работать, однако конкретных людей не называет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, рассказывая о впечатлениях о состоявшихся в субботу, 7 февраля, после длительного перерыва, скачках на Киевском ипподроме.

«Я возмущен тем, как отнеслись к этому многие мои заместители и советники. Это не неуважение ко мне – я не по части денег - это неуважение к киевлянам. Как только я ушел – а у меня была почти 40 градусов температура – они все убежали. Позор. Мне стыдно, что я с такими людьми хожу по земле самого красивого города в мире. Я не буду с ними работать», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Они рассказывают, в том числе и Президенту Украины, что я чуть ли не с ума сошел. Конечно, зарабатывать 2-3 млн. долларов по моим программам в бюджет Киева... Если я сумасшедший – пусть все мэры и все, кто наговаривает на меня гадости Президенту, пусть они все будут такими же сумасшедшими. И Украина станет самой богатой страной в мире», - продолжил мэр столицы.

По его словам, в результате прошедших скачек «киевляне заработали примерно 200 тыс. грн.». «Это примерно 10 тыс. человек, которые получат приличные деньги уже в этом месяце», - сказал он. Столько же - 200 тыс. грн., как сообщил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, заработала и компания мобильной связи, которая обслуживала мероприятие.

В то же время, как отметил городской голова, на организации и проведении скачек на ипподроме лично он «потерял» большую сумму денег.

«Со скачками случилось недоразумение. Лично я много миллионов гривень - сейчас мы подсчитываем – потерял… Мы дважды премировали за мой счет людей, которые выиграли на скачках. 100 тыс. долларов и 100 тыс. гривень. Получилось так, что я их (призы – УНИАН) объявил», - пояснил мэр журналистам.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ снова пригласил всех на ипподром в следующую субботу, 14 февраля.