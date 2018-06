Климкин объяснил главную цель иска против России в суде ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, главная цель иска Украины против России в Международном суде Организации Объединенных Наций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации является защита жизни и прав украинских граждан.

Об этом Климкин написал в своем микроблоге в Twitter.

Читайте такжеРоссия использует тактику терроризма и пропаганды в Украине – Зеркаль в суде ООН

«Гаага сегодня - первое слушание (в деле) Украина против России. Наша главная цель - защитить жизни и права людей в Украине. Верю в международное право и справедливость», - отметил он.

The Hague today - first hearing of UAvRF. Our main goal - to defend lives and rights of UA people. Believe in international law and justice.