"Компромат" на Трампа не вызывает никакого доверия – WikiLeaks

Такой вывод делает портал WikiLeaks в своем Twitter.

«35-страничный файл, опубликованный Buzzfeed относительно Трампа, не является отчетом разведки. Стиль, факты и даты не демонстрируют никакого доверия», – говорится в сообщении.

35 page PDF published by Buzzfeed on Trump is not an intelligence report. Style, facts & dates show no credibility.https://t.co/twa8pJMMtP — WikiLeaks (@wikileaks) 11 января 2017 г.

Как сообщал УНИАН, американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа.

Автор доклада заявляет, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году. В частности, как утверждается, российские спецслужбы прослушивали номер в отеле Ritz Carlton, куда Трамп приглашал проституток.

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Также в докладе утверждаются, что в обмен на получение данных с электронной почты руководителя избирательного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, Дональд Трамп согласился отвлечь внимание от российского вторжения в Украину.

Трамп назвал этот доклад неправдивым, а его публикацию — «политической охотой на ведьм».