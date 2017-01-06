Военная прокуратура в 2016 году передала в суд 285 актов по делам о коррупции - Матиос

Об этом сообщил в Facebook главный военной прокурор Анатолий Матиос.

"Всеми следователями военной прокуратуры (144 военных следователя – не путать с 500 детективами НАБУ), кроме других более 3 тыс. расследованных и направленных в суд производств, за весь 2016 в суд направлено 285 обвинительных актов по факту получения или предоставления неправомерной выгоды в отношении 329 человек", – написал Матиос.

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По его словам, в 2016 году суды вынесли 131 обвинительный приговор в рамках производств о коррупции, в результате чего осуждены 135 человек.

Напомним, накануне помощник-консультант одного из нардепов коалиции был задержан за вымогательство взятки в 140 тыс. грн.