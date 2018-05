Климкин осудил убийство посла России в Турции

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Россия несет ответственность за чудовищные нарушения прав человека и убийства тысяч невинных людей в Сирии и Украине. Вместе с тем, это не является оправданием убийства посла одного суверенного государства на территории другого. Международный закон и права человека должны соблюдаться", - сообщил министр.

1/2 Russia has been responsible for horrendous violations of human rights & the murder of thousands innocent people in Syria & Ukraine.

2/2 This, however is no excuse 4 the murder of the ambassador of one sovereign state to another. Int law and human rights must be respected!