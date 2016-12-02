Луценко заявляет, что НАБУ просит привлечь к ответственности Холодницкого
01:09, 02 декабря 2016Политика
1722 1
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что получил от НАБУ письмо с просьбой привлечь к ответственности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Луценко имеет ограниченную компетенцию по НАБУ и САП / Фото УНИАН
Об этом он сообщил в программе "Право на власть" на телеканале «1+1».
Читайте такжеЗадержан мошенник, который за $2 миллиона обещал повлиять на главу САП в деле Онищенко - Луценко
«Сегодня (1 декабря - УНИАН) я получил письмо от НАБУ с просьбой привлечь к ответственности (руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара) Холодницкого. Я не буду этим заниматься, я как генеральный прокурор имею ограниченную компетенцию относительно этих двух институций (НАБУ и САП - УНИАН), провожу с ними совещания», - заявил он.
«К сожалению, теперь НАБУ мешает САП. Я очень надеюсь, что мы сможем помочь двум уважаемым руководителям вместе работать и давать дела в суд», - добавил Луценко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter