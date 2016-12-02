Луценко заявляет, что НАБУ просит привлечь к ответственности Холодницкого

Об этом он сообщил в программе "Право на власть" на телеканале «1+1».

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«Сегодня (1 декабря - УНИАН) я получил письмо от НАБУ с просьбой привлечь к ответственности (руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара) Холодницкого. Я не буду этим заниматься, я как генеральный прокурор имею ограниченную компетенцию относительно этих двух институций (НАБУ и САП - УНИАН), провожу с ними совещания», - заявил он.

«К сожалению, теперь НАБУ мешает САП. Я очень надеюсь, что мы сможем помочь двум уважаемым руководителям вместе работать и давать дела в суд», - добавил Луценко.