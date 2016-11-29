Благодаря "Минску" удалось избежать "большого пожара" на Донбассе – Штайнмайер

Об этом он сказал перед отлетом в Минск, где сегодня состоится встреча глав МИД в "нормандском формате", сообщает Deutshce Welle со ссылкой на агентство Reuters.

"Я надеюсь, что у всех сторон есть необходимый уровень ответственности и здравого смысла, чтобы добиться улучшения", - заявил Штайнмайер.

Он также выразил недовольство в связи с задержкой в реализации Минских договоренностей. Штайнмайер отметил, что на протяжении последних недель было зафиксировано увеличение случаев нарушения перемирия на Донбассе, поэтому нужно "вместе искать возможности, чтобы взять ситуацию под контроль".

Вместе с тем глава немецкого МИД отметил, что благодаря переговорам в Минске удалось уменьшить масштабы конфликта и избежать перерастания его в "большой пожар", передает агентство dpa. По словам Штайнмайера, сейчас, среди прочего, говорится о том, чтобы сделать более стабильным режим прекращения огня и возобновить процесс отвода тяжелого вооружения в зоне конфликта.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске состоится встреча глав МИД в "нормандском формате" для обсуждения "дорожной карты" по реализации Минских договоренностей.

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Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял об отсутствии согласованной позиции с РФ относительно «дорожной карты» реализации Минских договоренностей.

В частности, он подчеркивал, что 29 ноября будет настаивать на украинском видении «дорожной карты», а также акцентировать внимание на вопросах безопасности и гуманитарного измерения.

Из-за того, что Минские договоренности практически не определяют последовательности выполнения их пунктов, лидеры государств «нормандского формата» – Украины, Германии, Франции и РФ – договорились на встрече в Берлине 20 октября, что главы МИД этих стран должны подготовить «дорожную карту» по согласованию этой последовательности выполнения пунктов всех трех главных минских соглашений: Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и Минского комплекса мер от 12 февраля 2015 года.