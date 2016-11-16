"Противоречит нашей позиции": в Кремле объяснили решение о выходе из юрисдикции Гаагского трибунала

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам в Москве, отвечая на вопрос УНИАН.

"Такая формулировка абсолютно противоречит реальности, она противоречит нашей позиции, противоречит той позиции, которую заявили на референдуме граждане Крыма, когда они принимали решение о вхождении в состав РФ", - сказал Песков.

Кроме этого, он заявил, что такие формулировки в отношении Крыма и Донбасса как международный вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией, "не соответствуют реальности и противоречат реальности".

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Песков в очередной раз заявил, что "Донбасс - это гражданская война в Украине, это внутриукраинский конфликт".

При этом он подчеркнул, что РФ де-юре не была под юрисдикцией Международного уголовного суда (Гаагский трибунал).

"Это позиция, которую заняла страна, руководствуясь национальными интересами", - заявил Песков, отвечая на вопрос, почему РФ вышла из юрисдикции Гаагского трибунала.

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Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин своим указом поручил Министерству иностранных дел РФ направить генеральному секретарю ООН сообщение о том, что Россия не намерена становиться участником Римского устава Международного уголовного суда.

Римский статут был разработан при участии России и принят на дипломатической конференции полномочных представителей под эгидой ООН 17 июля 1998 года в Риме. Он вступил в силу 1 июля 2002 года и начал действовать в 2003 году.

Россия подписала документ 13 сентября 2000 года.

*** Международный уголовный суд - это судебный орган, призванный осуществлять правосудие от имени всего мирового сообщества в отношении лиц, виновных в совершении самых тяжких преступлений: геноцида, агрессии, преступлений против человечности и военных преступлений. Каждый из этих терминов трактуется судебным правом различных стран по-разному, однако государства, которые присоединились к статуту Международного уголовного суда, подтверждают, что они понимают их одинаково.