В ЕС снова проблемы с решением, которое тормозит "безвиз" для Украины – журналист
Европарламент и Совет ЕС не могут договориться о механизме приостановки безвизового режима, который называют предпосылкой для либерализации визового режима с Украиной.
Об этом на своей странице в Twitter написал корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
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"Пока не похоже, что будет достигнуто согласие между Европарламентом и Советом ЕС относительно механизма приостановки во время их встречи в начале ноября", - сообщил он.
at the moment it doesn't look like there'll be a deal b/w EP & Council on susp mech when they meet in early Nov #Georgia#Ukraine#Kosovo— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 27, 2016
Напомним, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.
26 сентября Комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.