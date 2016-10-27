В ЕС снова проблемы с решением, которое тормозит "безвиз" для Украины – журналист

12:35, 27 октября 2016
Политика
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Европарламент и Совет ЕС не могут договориться о механизме приостановки безвизового режима, который называют предпосылкой для либерализации визового режима с Украиной.

Визовые страсти продолжаются / REUTERS

Об этом на своей странице в Twitter написал корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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"Пока не похоже, что будет достигнуто согласие между Европарламентом и Советом ЕС относительно механизма приостановки во время их встречи в начале ноября", - сообщил он.

Напомним, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.

26 сентября Комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.

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