Только сильные санкции Запада могут заставить Путина сесть за стол переговоров по Крыму - Джемилев

Об этом заявил Мустафа Джемилев во время выступления на "Forum Series Supporting the people of Ukraine Confronting Putin and building the Future" в Вашингтоне, говорится на его странице в Facebook.

Мустафа Джемилев подчеркнул , что только сильные санкции Запада могут заставить Путина сесть за стол переговоров по Крыму".

Читайте такжеДжемилев рассказал, как Путин пытался его "завербовать"

Недавний "санкционный пакет" США против России, свидетельствует о поддержке и солидарности с Украиной в отстаивании собственного пути, независимости и суверенности.

Известие о положительном решении Совета директоров МВФ относительно выделения дополнительных объемов финансовой помощи, свидетельствуют об очередном "провале" планов Кремля и поддержку Украины, считает Джемилев.

Он в очередной раз подчеркнул на необходимости создания международной платформы для обсуждения и решения вопроса о деоккупации Крыма, поскольку "переговоры" в разрезе Минских соглашений не "регулируют" вопросы по восстановлению полной территориальной целостности и суверенитета Украины, включительно с Крымом.

Как сообщал УНИАН, ранее новоназначенный посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Вашингтон не рассматривает возможность смягчения санкций против РФ.