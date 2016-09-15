Только сильные санкции Запада могут заставить Путина сесть за стол переговоров по Крыму - Джемилев
Санкций против России нужно только усиливать и это надо делать, пока страна-агрессор не вернет Украине контроль над ее суверенной территорией.
Об этом заявил Мустафа Джемилев во время выступления на "Forum Series Supporting the people of Ukraine Confronting Putin and building the Future" в Вашингтоне, говорится на его странице в Facebook.
Мустафа Джемилев подчеркнул , что только сильные санкции Запада могут заставить Путина сесть за стол переговоров по Крыму".
Читайте такжеДжемилев рассказал, как Путин пытался его "завербовать"
Недавний "санкционный пакет" США против России, свидетельствует о поддержке и солидарности с Украиной в отстаивании собственного пути, независимости и суверенности.
Известие о положительном решении Совета директоров МВФ относительно выделения дополнительных объемов финансовой помощи, свидетельствуют об очередном "провале" планов Кремля и поддержку Украины, считает Джемилев.
Он в очередной раз подчеркнул на необходимости создания международной платформы для обсуждения и решения вопроса о деоккупации Крыма, поскольку "переговоры" в разрезе Минских соглашений не "регулируют" вопросы по восстановлению полной территориальной целостности и суверенитета Украины, включительно с Крымом.
Как сообщал УНИАН, ранее новоназначенный посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Вашингтон не рассматривает возможность смягчения санкций против РФ.