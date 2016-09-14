Климкин: "комедийный подход" к режиму тишины на Донбассе должен прекратиться

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместном брифинге с главами МИД Германии и Франции Франком-Вальтером Штайнмайером и Жан-Марком Эро.

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"Договоренность о прекращении огня, связанная с 1 сентября, и сейчас еще один соответствующий месседж и поддержка вроде бы российской стороной этих заявлений. Для меня не существует никакой отдельной реальности в Донецке и Луганске и то, что делается на Донбассе – это исключительно действия России. Поэтому, я сказал бы, комедийный подход к прекращению огня, мы должны его прекратить", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, очередной договоренности о режиме тишины с 1 сентября удалось достичь на переговорах Трехсторонней контактной группы в конце августа. В первые дни интенсивность боевых действий значительно снизилась, но потом началась новая эскалация. Главари "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности прекратить огонь на Донбассе ночью с 14 на 15 сентября.

Впоследствии глава МИД Германии Штайнмайер сообщил, что Москва также пообещала, что режим прекращения огня на Донбассе вступит в силу в полночь.