В Зайцево в результате обстрела из "Гиацинта-Б" погиб украинский военный, еще один ранен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения. Это произошло в Зайцево во время вражеского обстрела из гаубиц калибром 152 мм «Гиацинт-Б», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки оккупанты 56 раз открывали огонь по украинским позициям.