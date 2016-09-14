В Зайцево в результате обстрела из "Гиацинта-Б" погиб украинский военный, еще один ранен
13:25, 14 сентября 2016Война
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За минувшие сутки в зоне АТО вследствие вражеских обстрелов один украинский военный погиб и еще один получил ранения.
За минувшие сутки в зоне АТО один военный погиб / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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«За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения. Это произошло в Зайцево во время вражеского обстрела из гаубиц калибром 152 мм «Гиацинт-Б», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки оккупанты 56 раз открывали огонь по украинским позициям.
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