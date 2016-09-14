Москва пообещала: режим прекращения огня на Донбассе вступит в силу в полночь - Штайнмайер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Украины и Франции.

“Мы приехали сюда с объявлением, с таким обещанием из Москвы, что сегодня в полночь вступит в силу режим прекращения огня на неделю”, - сказал Штайнмайер.

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Он сообщил, что во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко Украина также пообещала со своей стороны соблюдать прекращение огня.

“Если обе стороны будут соблюдать прекращение огня и больше чем неделю, то появится шанс и будет возможность достичь дальнейшего разграничения войск в некоторых регионах. Мы надеемся, что в следующий вторник на заседании Трехсторонней контактной группы именно об этом будет достигнута договоренность”, - сказал Штайнмайер.

Как сообщал УНИАН, очередная договоренность о режиме тишины с 1 сентября была достигнута на переговорах Трехсторонней контактной группы в конце августа. Первые дни интенсивность боевых действий значительно снизилась, но затем началась новая эскалация.

Главари "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности прекратить огонь на Донбассе ночью с 14 на 15 сентября.