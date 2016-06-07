Из России с любовью, или новые рабочие места для оккупированного Донбасса

Не зовите «русский мир» в свои дома. Ведь он может и прийти со всеми вытекающими последствиями. Два года оккупации Донецка и Луганска наглядно показали, как быстро можно превратить один из богатейших регионов нашей страны в серую зону без будущего и перспектив. А ведь еще недавно можно было слышать разговоры о том, как Донбасс кормит всю Украину. Замечательные были времена! Можно было сколько угодно заявлять в рамках своей страны, что «Донбасс никто не ставил на колени», однако, после создания московских «молодых республик», стало ясно: шанса подняться уже не будет. Не секрет, что после бегства в Россию бывшего руководства нашей страны и войны, уровень жизни населения упал катастрофически по всей Украине. Однако Донбасс постигла еще и страшная участь разграбления. И далеко не все промышленные объекты были разрушены в ходе боёв, многие предприятия «победители» технично вывезли на российскую территорию, многие – банально распили на металлолом, и уже в таком виде отправили в ту же Россию. На оккупированных территориях создано пространство страха и бесправия и продолжает действовать комендантский час.

«Донбасс никто не ставил на колени», однако, после создания московских «молодых республик», стало ясно: шанса подняться уже не будет

Но, как говорится, есть и успехи в госстроительстве псевдореспублик. Достаточно эффективно работает программа создания «новых рабочих мест» для местного населения. Открыты вакансии на несколько десятков тысяч человек, предлагается достойная по нынешним донецким меркам зарплата в 15 тыс. российских рублей. На фоне массовой безработицы и копеечных зарплат это целое состояние. Но есть один нюанс: работа опасная – такие «колоссальные» деньги платят только в армии боевиков.

Видимо, кому-то в Кремле сильно надоело, что за «шахтерами и трактористами» все ровно торчат уши и стволы то бурятских танкистов, то заблудившихся ульяновских десантников, то парней из тольяттинского спецназа ГРУ. Некачественная гражданская война получалась! Сейчас ситуацию хотят изменить и создать истинное «народное сопротивление». Инструменты для войны продолжит поставлять, как и раньше российское государство: танки, гаубицы и по мелочам – топливо для военной техники и боеприпасы. Командование, естественно, останется тоже из числа российских офицеров. Как такой гибрид будет работать на практике, пока не понятно: среди понаехавших незваных гостей из РФ есть сильное недовольство местными. Подразделения, в котором количество дончан и луганчан приближается к половине, автоматически становиться неблагонадёжным: зарплату получать хотят, а в случае чего – в кусты. Ну, нет у них энтузиазма умирать за «русскую идею».

Возможно, проблема будет решена по старинке: за местными коллаборантами будет стоять российская армия, которая, как известно, время от времени уходит в отпуск целыми подразделениями на штатной технике. Такой себе заградотряд. Основной гарант «свободы» Донбасса от «бандеровцев» размещен на российской территории у самой границы. Это кадровая российская армия, готовая в любой момент выехать на гастроли на Донбасс. Собственно на базе эти воинских частей и полигонов в Ростовской области готовится и слаживается «армия» «свободного Донбасса».

Основной гарант «свободы» Донбасса от «бандеровцев» размещен на российской территории у самой границы

В работе «ополченца» есть и другие, кроме рисков, изъяны. Уволиться шансов практически нет, ведь другой такой высокооплачиваемой работы не найти. Предлагается «служить» до ранения или гибели. Особо четко это начали понимать коллаборанты из освобождённых украинских городов. Если раньше им обещали походы на Киев под прикрытием «авиации ЛДНР», то теперь они не могут поехать даже в свои родные города за линией разграничения.

И сколько стоит такой банкет? Называются разные цифры, но многие аналитики сходятся в подсчетах: цена оккупации – от $2 млрд в год из российского бюджета. Сума включает в себя оплату зарплат «добровольцам», содержание оккупационной администрации ЛДНР и незначительные подачки населению. Вот поэтому и «денег нет» - всё ушло на войну.

Роман Цимбалюк, Москва